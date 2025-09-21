Uluslararası Kayseri 5. Yarı maratonu sona erdi

21 Eylül
Kasımpaşa-Fenerbahçe
20:00
21 Eylül
Samsunspor-Karagümrük
20:00
21 Eylül
Başakşehir-Alanyaspor
1-1
21 Eylül
Mus Spor-Somaspor
4-0
21 Eylül
Aliağa Futbol-Ankara Demirspor
2-0
21 Eylül
Adanaspor-Bursaspor
0-6
21 Eylül
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Ankaragücü
1-2
21 Eylül
Altınordu-Elazığspor
1-2
21 Eylül
Kastamonuspor-İnegölspor
1-3
21 Eylül
Ankaraspor-Bucaspor 1928
3-2
21 Eylül
Yeni Malatyaspor-Mardin 1969 Spor
1-2
21 Eylül
1461 Trabzon-Fethiyespor
2-2
21 Eylül
VVV-Venlo-MVV Maastricht
0-054'
21 Eylül
Amstetten-Kapfenberger SV
3-0
21 Eylül
Kırklarelispor-Menemen Bld.
0-0
21 Eylül
Cordoba-Racing Santander
22:00
21 Eylül
Malaga-Cadiz
19:30
21 Eylül
Eibar-Real Sociedad B
19:30
21 Eylül
Albacete-Real Valladolid
1-086'
21 Eylül
AD Ceuta FC-Real Zaragoza
1-0
21 Eylül
Calcio Padova-Virtus Entella
20:30
21 Eylül
Pescara-Empoli
0-041'
21 Eylül
Carrarese-Avellino
3-4
21 Eylül
Arnavutköy Belediyespor-Kahramanmaras Istiklalspor
0-3
21 Eylül
Batman Petrolspor-Adana 01 FK
19:00
21 Eylül
Yeni Mersin İdmanyurdu-Belediye Derincespor
18:00
21 Eylül
Tromsoe-Hamarkameratene
0-0DA
22 Eylül
Santos FC-Sao Paulo
02:30
21 Eylül
Sport Recife-Corinthians
23:30
21 Eylül
Internacional-Gremio
23:30
21 Eylül
Flamengo-Vasco da Gama
23:30
21 Eylül
Mirassol-Juventude
22:00
21 Eylül
Stabaek-Raufoss
1-0DA
21 Eylül
Lyn-Sogndal
1-1DA
21 Eylül
Kongsvinger-Egersund
0-1DA
21 Eylül
Viking-Molde
20:15
21 Eylül
Stroemsgodset-Sarpsborg 08
1-1DA
21 Eylül
Bristol City-Oxford United
1-3
21 Eylül
Kristiansund BK-FK Haugesund
1-0DA
21 Eylül
Rosenborg-Bodo/Glimt
1-1
21 Eylül
AGF-Broendby IF
19:00
21 Eylül
Kopenhag-Silkeborg
3-3
21 Eylül
Vejle Boldklub-Soenderjyske
2-2
21 Eylül
Isparta 32 SK-Aksarayspor
19:00
21 Eylül
Şanlıurfaspor-Erbaaspor
19:00
21 Eylül
Karaman FK-İskenderunspor
19:00
21 Eylül
Karacabey Belediyespor-24 Erzincanspor
19:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
21 Eylül
FC Krasnodar-Zenit St. Petersburg
19:30
20 Eylül
Blackburn Rovers-Ipswich Town
1-0IPT
21 Eylül
Elche-Real Oviedo
19:30
21 Eylül
Auxerre-Toulouse
0-045'
21 Eylül
Paris FC-Strasbourg
2-3
21 Eylül
Inter-Sassuolo
21:45
21 Eylül
Fiorentina-Como
19:00
21 Eylül
Cremonese-Parma
0-0
21 Eylül
Torino-Atalanta
0-3
21 Eylül
Lazio-Roma
0-1
21 Eylül
Barcelona-Getafe
22:00
21 Eylül
Mallorca-Atletico Madrid
1-185'
21 Eylül
AS Monaco-Metz
1-145'
21 Eylül
Rayo Vallecano-Celta Vigo
1-1
21 Eylül
Arsenal-M.City
0-131'
21 Eylül
Sunderland-Aston Villa
1-1
21 Eylül
Bournemouth-Newcastle
0-0
21 Eylül
B. Dortmund-Wolfsburg
20:30
21 Eylül
Leverkusen-Mönchengladbach
0-031'
21 Eylül
E. Frankfurt-Union Berlin
3-4
21 Eylül
Sakaryaspor-Amed Sportif
19:00
21 Eylül
Sarıyer-Pendikspor
0-2
21 Eylül
Le Havre-Lorient
0-145'
21 Eylül
Marsilya-PSG
21:45
21 Eylül
Kocaelispor-Rizespor
1-187'
21 Eylül
Altach-WSG Tirol
1-1
21 Eylül
Baltika-FC Rostov
0-0
21 Eylül
S. Moskova-Samara
2-1
21 Eylül
FC Orenburg-Dinamo Moscow
1-3
20 Eylül
Torpedo Moscow-Dinamo Moscow
0-0IPT
21 Eylül
Casa Pia AC-Famalicao
22:30
21 Eylül
Gil Vicente-Estoril
20:00
21 Eylül
Tondela-Estrela da Amadora
0-070'
21 Eylül
Grazer AK-Rapid Wien
0-1DA
21 Eylül
LASK-BW Linz
2-0
21 Eylül
KV Mechelen-Cercle Brugge
20:15
21 Eylül
PEC Zwolle-Go Ahead Eagles
0-2
21 Eylül
Club Brugge-St.Truiden
19:30
21 Eylül
Westerlo-Standard Liege
0-2
21 Eylül
Genk-Union St.Gilloise
1-2
21 Eylül
Dynamo Dresden-Hannover 96
2-2
21 Eylül
Holstein Kiel-Karlsruher SC
3-0
21 Eylül
Fortuna Düsseldorf-Darmstadt
0-3
21 Eylül
Alkmaar-Feyenoord
2-257'
21 Eylül
PSV Eindhoven-Ajax
2-2
21 Eylül
SC Heerenveen-NEC Nijmegen
3-2
22 Eylül
Cruzeiro-Red Bull Bragantino
02:30

Uluslararası Kayseri 5. Yarı maratonu sona erdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5. düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu 'Soğanlı Vadisi' temasıyla koşuldu.

calendar 21 Eylül 2025 18:37
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Uluslararası Kayseri 5. Yarı maratonu sona erdi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu 'Soğanlı Vadisi' temasıyla koşuldu.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen elit sporcuların yanı sıra 19 farklı ülkeden katılan yabancı sporcuların kıyasıya rekabetine sahne olan maratonda 811 yabancı sporcu ile Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen yarışmacılar yer aldı. Cumhuriyet Meydanı'ndan start alan ve 21K, 10K ile Halk Koşusu olmak üzere üç kategoride düzenlenen maratona, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Atletizm Federasyonu Kros Koşularından Sorumlu As Başkan Abdullah Yılmaz, Yol Koşuları, Dağ Koşuları ve Patika Koşularından Sorumlu As Başkan Mehmet Münir Cura ile sporcular katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Bizi yalnız bırakmadınız, bu güzel yarışmada sağlıklı, kazasız, belasız yarış diliyorum. Hepiniz gönlümüzde birincisiniz, hepiniz iyi ki varsınız. Bir doktor büyüğünüz olarak diyorum ki spor, koşu, doğayla buluşalım, Kayseri'mize ve güzel organizasyonumuza hoş geldiniz. Spor A.Ş.'miz iyi ki varsınız, Kayseri'ye renk katıyorsunuz" diye konuştu. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ise Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile 5'incisi gerçekleştirilen maratonun renkli görüntülere sahne olduğunu, 10 binden fazla katılımcının olduğunu belirtti. Vali Gökmen Çiçek de Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları ile Kayseri'nin Avrupa Spor Şehri seçildiğini hatırlatarak, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'ın bir sözü var, 'Spor şehri yetmez, bu şehri Avrupa Spor Başkenti yapacağız' diyor, heyecanla bekliyoruz" diye konuştu. Konuşmaların ardından geri sayım yapılarak, protokol tarafından korna basılıp, start hakemlerince koşu başlatıldı. Başkan Büyükkılıç ile beraberindeki protokol de halk koşusuna katıldı.

KAZANANLAR BELLİ OLDU

Toplamda 1 milyon 864 bin TL'lik ödülün dağıtıldığı yarı maratonda, 21K Genel Klasman erkekler kategorisinde Ramazan Baştuğ birinci olurken, Hüseyin Can ikinci, Ali Kaya ise üçüncü olarak kürsüye çıktı. Deniz Mwendwa dördüncü, Ayetullah Aslanhan da beşinci olmayı başardı. 21K Genel Klasman kadınlar kategorisinde de Nursena Çeto birinci, Sümeyye Erol ikinci, Derya Kunur üçüncü, Bahar Yıldırım dördüncü ve Dilek Öztürk ise beşinci sırada yer aldı. 10K Genel Klasman erkekler kategorisinde ise Enbiya Yazıcı birinci olurken, Abdulmalik Çağıran ikinci, Ersin Tekal üçüncü, Furkan Mutlu dördüncü ve İbrahim Karateker beşinci oldu. 10K Genel Klasman kadınlar kategorisinde de Şevval Özdoğan birinciliği göğüslerken, Merve Karakaya ikinci, Berfin Kaya üçüncü, Pınar Demir dördüncü ve Döndü Kübra Poyraz ise beşinci sırada yer aldı. Öte yandan, yarı maratonda tüm yaş grupları ve klasmanlarda kazananların listesi hafta içerisinde www.kayseriyarimaratonu.com adresinde yayınlanacağı belirtildi. 


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
4 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
5 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
6 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
7 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
14 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
