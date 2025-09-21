Uluslararası Kayseri 5. Yarı maratonu sona erdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu 'Soğanlı Vadisi' temasıyla koşuldu.Türkiye'nin farklı illerinden gelen elit sporcuların yanı sıra 19 farklı ülkeden katılan yabancı sporcuların kıyasıya rekabetine sahne olan maratonda 811 yabancı sporcu ile Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen yarışmacılar yer aldı. Cumhuriyet Meydanı'ndan start alan ve 21K, 10K ile Halk Koşusu olmak üzere üç kategoride düzenlenen maratona, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Atletizm Federasyonu Kros Koşularından Sorumlu As Başkan Abdullah Yılmaz, Yol Koşuları, Dağ Koşuları ve Patika Koşularından Sorumlu As Başkan Mehmet Münir Cura ile sporcular katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Bizi yalnız bırakmadınız, bu güzel yarışmada sağlıklı, kazasız, belasız yarış diliyorum. Hepiniz gönlümüzde birincisiniz, hepiniz iyi ki varsınız. Bir doktor büyüğünüz olarak diyorum ki spor, koşu, doğayla buluşalım, Kayseri'mize ve güzel organizasyonumuza hoş geldiniz. Spor A.Ş.'miz iyi ki varsınız, Kayseri'ye renk katıyorsunuz" diye konuştu. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ise Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile 5'incisi gerçekleştirilen maratonun renkli görüntülere sahne olduğunu, 10 binden fazla katılımcının olduğunu belirtti. Vali Gökmen Çiçek de Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları ile Kayseri'nin Avrupa Spor Şehri seçildiğini hatırlatarak, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'ın bir sözü var, 'Spor şehri yetmez, bu şehri Avrupa Spor Başkenti yapacağız' diyor, heyecanla bekliyoruz" diye konuştu. Konuşmaların ardından geri sayım yapılarak, protokol tarafından korna basılıp, start hakemlerince koşu başlatıldı. Başkan Büyükkılıç ile beraberindeki protokol de halk koşusuna katıldı.Toplamda 1 milyon 864 bin TL'lik ödülün dağıtıldığı yarı maratonda, 21K Genel Klasman erkekler kategorisinde Ramazan Baştuğ birinci olurken, Hüseyin Can ikinci, Ali Kaya ise üçüncü olarak kürsüye çıktı. Deniz Mwendwa dördüncü, Ayetullah Aslanhan da beşinci olmayı başardı. 21K Genel Klasman kadınlar kategorisinde de Nursena Çeto birinci, Sümeyye Erol ikinci, Derya Kunur üçüncü, Bahar Yıldırım dördüncü ve Dilek Öztürk ise beşinci sırada yer aldı. 10K Genel Klasman erkekler kategorisinde ise Enbiya Yazıcı birinci olurken, Abdulmalik Çağıran ikinci, Ersin Tekal üçüncü, Furkan Mutlu dördüncü ve İbrahim Karateker beşinci oldu. 10K Genel Klasman kadınlar kategorisinde de Şevval Özdoğan birinciliği göğüslerken, Merve Karakaya ikinci, Berfin Kaya üçüncü, Pınar Demir dördüncü ve Döndü Kübra Poyraz ise beşinci sırada yer aldı. Öte yandan, yarı maratonda tüm yaş grupları ve klasmanlarda kazananların listesi hafta içerisinde www.kayseriyarimaratonu.com adresinde yayınlanacağı belirtildi.