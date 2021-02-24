Ülker Stadı'nın zemini ne zaman düzelecek?

Göztepe karşılaşmasında Ülker Stadı'nın zeminindeki sorunu uzmanlara soruldu. Fenerbahçe, Karagümrük'le 13 Şubat'ta deplasmanda karşılaştı. Kar yağışı bir gün sonra başladı ve yaklaşık 3 gün etkisini kuvvetli derecede gösterdi. Bu durumda stadın zemininin mutlaka kapatılması gerekiyor. Sonrasında temizliği de daha kolay oluyor. Fenerbahçe'nin sorununun, karın erimesi sonrası bir bakım problemi olduğu düşünülüyor. Eğer maçtan 10 gün önce kar yağsaydı, zeminin kapatılmasına gerek yoktu. O zaman eriyen kar, çimlere olumlu anlamda katkı sağlıyor. Örtü üzerinden kaldırıldıktan sonra yine iyi bir bakımla zemin; maç oynanır hale getiriliyor.



Hatayı kapatmak için...



Ülker Stadı'nda karın erimesi sonrasında zemin çamurlaştı, yüksek olasılıkla temizleme yöntemi sırasında çimlere zarar verildi. Çimin kayıp olduğu bölgelerin üstü de bir bakıma hatayı kapatmak adına kumla örtüldü. Normalde dökülen kumun, zeminde gözükmemesi gerekiyordu. 4 Mart'taki Antalya maçı öncesi ekim yapılması gerek. Sulama ve çim köklerinin havalandırılması adına sahaya delme işlemi gerçekleştirilmeli. Tohum ekildikten sonra üzerine kumlama yapılmalı, organik besleyici gübre atılmalı. Bu işlemler yaklaşık 2 gün sürüyor. 10 gün de sulama yapılarak, zeminin rahat bırakılması ve kuş bile konmaması şart. Makine asla girmeyecek, saha hem nefes hem de güneş (yapay ışı ve ısı sistemleri kullanılarak) alacak.



Maliyeti 25 bin TL civarında



İlk etapta yüzde 60 oranında bir verim alınır ve Antalya maçı sonrası bir bakım daha yapılarak oluşan yüzde 25'lik kayıp giderilerek, yüzde 80 oranında zemin toparlanır. Uzmanlar bunun maliyetinin yaklaşık 25 bin TL'yi bulacağını ifade ediyor. Kaliteli bir stat zemin bakımının aylık masrafı 60-70 bin TL civarında. Sezon sonunda zeminin kaldırılarak yenilenmesi (Ülker Stadı'nda kullanılan doğal hazır rulo çim üzerine çakma hibrit.) işleminin de 200 bin Euro olduğu belirtiliyor. Bu arada statların güneş ışığı açığını kapatmak adına kullanılan yapay ışık ve ısı sistemlerinin 5 tanesi, yaklaşık 500 bin Euro. Bunun ayda elektrik maliyeti de 100 bin TL'yi buluyor.



Alttan ısıtmanın amacı farklı!



Uzmanlar, özellikle kış şartlarında çok kullanılan alttan ısıtmanın (Ülker Stadı'nda da var) toplumda asıl amacının bilinmediğini vurguluyor. Alttan ısıtma, karı eritmek için değil; çimin kök yapısının ve toprağın donmasını önlemek amacıyla kullanılıyor. Bu sistemde toprak yüzeyinin sıcaklığı 18-20 derece, yüzeyi de 8-10 dereceye ayarlanır. Eğer karı eritmek adına alttan ısıtmanın derecesi artırılırsa, bu çimleri adeta kaynar suda haşlanan ıspanak kıvamına getirir ve zemine büyük zararlar verir.



