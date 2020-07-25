Uğurcan Çakır'dan Avrupa'ya transfer yorumu

Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır Kayserispor maçının ardından açıklamada bulundu.



Uğurcan Çakır sezonu şampiyonluğu kaçırmış olarak bitirmenin üzüntüsünü yaşadığını belirterek, "Şampiyonluğu kaçırdığımıza mı üzüleyim, Şampiyonlar Ligi elemesi oynayacağımıza mı sevineyim bilemiyorum. Yorucu bir sezon oldu. Çok iyi götürmeye çalıştık, ben kefilim hepimiz herşeyimizi ortaya koyduk. Sakatlığımız oldu, çok şeyler yaşadık. Olmayanların yerine oynayanlara kefilim. Galibiyetle kapattık sezonu. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum, Sörloth gol kralı oldu onu da tebrik ediyorum. Kupa maçımızda en iyi performansımızı gösterip taraftarımızın yüzünü güldürmek istiyoruz." diye konuştu.



Yeni sezon öncesinde kendisi hakkında Avrupa takımlarının gündeminde olmasıyla ilgili soruya ise Uğurcan, "Öncelikle benim ne düşündüğüm değil kulübümüzün ne düşündüğü önemli. Buranın ekmeğini yedim yiyorum. Teklifler gelirse oturur konuşuruz" diyerek açıklamalarını noktaladı.



