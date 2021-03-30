BUFFON İZLEDİ VE ÇOK BEĞENDİ

YÜZDE 76 KURTARIŞ

Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır'ın gelecek sezon için takımda kalma ihtimali her geçen gün düşüyor.Yönetim kurulunun da sezon başında transferi son anda gerçekleşmeyen Çakır'ın gidişine bu kez onay vereceği ancak rakamsal beklentilerin de oldukça yüksek olduğu öğrenildi.Liverpool, Sevilla, Leipzig ve Inter gibi kulüplerin talip olduğu Uğurcan Çakır için iki yeni kulüp daha gündeme geldi. Alman ekibi Borussia Dortmund ve İtalyan ekibi Roma.Bu arada Uğurcan Çakır'ın performansı dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen ve 43 yaşında olmasına rağmen hala Juventus forması giyen Gianluigi Buffon'un da dikkatini çekti.Tecrübeli file bekçisinin menajeri Silvano Martina'ya Uğurcan Çakır ile bağlantıya geçmesini söylediği ve Martina'nın da Roma'nın Uğurcan Çakır ile ilgilenmesinde etkin rol oynadığı öğrenildi.Başarılı eldivenin yabancı menajeri Arturo Canales ile iletişime geçen Martina'nın oyuncuyu Roma'ya getirmek için yetki istediği de öğrenildi. Bu konuda önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler yaşanabileceği belirtiliyor.Opta verilerine göre bu sezon en az 15 Süper Lig maçında görev yapan kaleciler arasında kurtarış yüzdesi en yüksek isim, % 76 ile Trabzonspor forması giyen Uğurcan Çakır oldu.Transfermarkt verilerine göre Süper Lig'in en değerli oyuncuları sıralamasında ilk sıra Uğurcan Çakır'ın... Çakır, 16 milyon değeri ile ilk basamakta bulunuyor.