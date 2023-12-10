Uğurcan Çakır: 'Türkiye Kupası ve 3. olmak'

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, 3-0 galip geldikleri Gaziantep FK karşılaşmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Tecrübeli kaleci, yaptığı paylaşımda ''Bu galibiyeti, nerede olursak olalım bizleri destekleyen, yanımızda olan büyük taraftarımıza hediye ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.
Bu paylaşım, Trabzonsporlu taraftarlar arasında çok sayıda beğeni ve yorumla karşılandı.
BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMA
Uğurcan Çakır, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Maçın başından itibaren oyuna hükmettik. İlk yarıda kaçan pozisyonlarımız vardı. Rakip kaleci çok iyi kurtarışlar yaptı. İlk yarıda skoru alabilirdik ama rakip kaleci çok iyi kurtarışlar yaptı. 90 dakika oyunun hakimiydik. Hafta içinde çalıştıklarımızı arkadaşlarım sahaya yansıttı. Buradan net bir skorla ayrılıyoruz. Herkesi tebrik ediyorum." dedi.
Milli file bekçisi sözlerine, "Sivasspor maçı sonrasında Kayserispor maçı... Kayserispor maçında kaybetmeyi hak etmedik. Son dakikalarda yediğimi golle kaybettik. Neleri yanlış yaptığımızı hoca gösterdi ve üzerinde çalıştık. Burada da hocamızın gösterdiklerini uyguladık ve net bir skor aldık. Üzerine koyarak devam etmek istiyoruz." şeklinde devam etti.
TRABZONSPOR'UN HEDEFLERİ
Bu sezon hedefleriyle ilgili konuşan Uğurcan Çakır, "Şu anda ilk 2 takım biraz önde gözüküyor. Ana amacımız bu sezon Türkiye Kupası ve doğrusunu söylemek gerekirse 3. olmak. Aynı zamanda oyunumuzu geliştirmek. Keyif veren bir oyun oynamak, hataları en aza indirmek, bunun için çalışıyoruz. Seneye daha iyi bir Trabzonspor izletmek için şimdiden çalışmaya başlıyoruz. Türkiye Kupası, Avrupa'ya gitmek için güzel bir hedef. 4 maçımız var. 4 maç sonra final. O maç ve 3.'lük diyorum ben. Türkiye Kupası ve 3. olmak." sözlerini kullandı.
Tecrübeli kaleci, yaptığı paylaşımda ''Bu galibiyeti, nerede olursak olalım bizleri destekleyen, yanımızda olan büyük taraftarımıza hediye ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.
Bu paylaşım, Trabzonsporlu taraftarlar arasında çok sayıda beğeni ve yorumla karşılandı.
BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMA
Uğurcan Çakır, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Maçın başından itibaren oyuna hükmettik. İlk yarıda kaçan pozisyonlarımız vardı. Rakip kaleci çok iyi kurtarışlar yaptı. İlk yarıda skoru alabilirdik ama rakip kaleci çok iyi kurtarışlar yaptı. 90 dakika oyunun hakimiydik. Hafta içinde çalıştıklarımızı arkadaşlarım sahaya yansıttı. Buradan net bir skorla ayrılıyoruz. Herkesi tebrik ediyorum." dedi.
Milli file bekçisi sözlerine, "Sivasspor maçı sonrasında Kayserispor maçı... Kayserispor maçında kaybetmeyi hak etmedik. Son dakikalarda yediğimi golle kaybettik. Neleri yanlış yaptığımızı hoca gösterdi ve üzerinde çalıştık. Burada da hocamızın gösterdiklerini uyguladık ve net bir skor aldık. Üzerine koyarak devam etmek istiyoruz." şeklinde devam etti.
TRABZONSPOR'UN HEDEFLERİ
Bu sezon hedefleriyle ilgili konuşan Uğurcan Çakır, "Şu anda ilk 2 takım biraz önde gözüküyor. Ana amacımız bu sezon Türkiye Kupası ve doğrusunu söylemek gerekirse 3. olmak. Aynı zamanda oyunumuzu geliştirmek. Keyif veren bir oyun oynamak, hataları en aza indirmek, bunun için çalışıyoruz. Seneye daha iyi bir Trabzonspor izletmek için şimdiden çalışmaya başlıyoruz. Türkiye Kupası, Avrupa'ya gitmek için güzel bir hedef. 4 maçımız var. 4 maç sonra final. O maç ve 3.'lük diyorum ben. Türkiye Kupası ve 3. olmak." sözlerini kullandı.
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