Uğurcan Çakır için Galatasaray cevabı!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, TRT Spor'da açıklamalarda bulundu.Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır için gelen transfer sorusuna da cevap verdi. Doğan,sorusuna,cevabını verdi.Doğan, ayrıca Uğurcan için geçen yıl Avrupa'dan resmi teklif geldiğini ancak bu yıl gelmediğini söyledi.