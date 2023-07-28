Uğurcan Çakır için Galatasaray cevabı!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, canlı yayında Uğurcan Çakır ve Galatasaray için gelen transfer sorusuna cevap verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Uğurcan Çakır için Galatasaray cevabı!
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28 Temmuz 2023 21:47
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, TRT Spor'da açıklamalarda bulundu.

Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır için gelen transfer sorusuna da cevap verdi. Doğan, "Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'a satma durumunuz var mı?" sorusuna, "Trabzonspor kaptanını kimse alamaz. Trabzonspor kaptanı kendisi Trabzonspor'dan gitmek istemediği sürece öyle bir dünya yok. Herhangi bir Galatasaray yöneticisinin talebi dahi olamaz. Trabzonspor kaptanını kimse isteyemez. Avrupa'dan birçok talibi oldu Uğurcan'ın bugüne kadar, bu arada Uğurcan da herhangi bir takımın formasını giymez Türkiye'den. Öyle bir Trabzonsporlu Uğurcan. Avrupa'dan yakışacak bir talip olursa, verdiğimiz sözden kaynaklı görüşmemiz olabilir. Ama öyle bir şey de yok. Uğurcan'ın konsantrasyonu şu anda Trabzonspor. Bunlar yalan gündemler." cevabını verdi.

Doğan, ayrıca Uğurcan için geçen yıl Avrupa'dan resmi teklif geldiğini ancak bu yıl gelmediğini söyledi.

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