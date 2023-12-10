Uğurcan Çakır'dan taraftarlarına hediye

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, 3-0 galip geldikleri Gaziantep FK karşılaşmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Tecrübeli kaleci, yaptığı paylaşımda ''Bu galibiyeti, nerede olursak olalım bizleri destekleyen, yanımızda olan büyük taraftarımıza hediye ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.
Bu paylaşım, Trabzonsporlu taraftarlar arasında çok sayıda beğeni ve yorumla karşılandı.
Tecrübeli kaleci, yaptığı paylaşımda ''Bu galibiyeti, nerede olursak olalım bizleri destekleyen, yanımızda olan büyük taraftarımıza hediye ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.
Bu paylaşım, Trabzonsporlu taraftarlar arasında çok sayıda beğeni ve yorumla karşılandı.
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