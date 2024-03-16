Uğurcan Çakır'da derbi öncesi sorun yok

Sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz haftaki Karagümrük maçında oynamayan Uğurcan Çakır, Fenerbahçe mücadelesinde sahada olacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Uğurcan Çakır'da derbi öncesi sorun yok
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16 Mart 2024 12:10
Sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz haftaki Karagümrük karşılaşmasında forma giyemeyen Uğurcan Çakır tamamen iyileşti.

Antrenmanlardaki çift kale maçlarda yer alan Trabzonspor'un kaptanı, Fenerbahçe derbisinde kalede olacak.

5-1 kazanılan Karagümrük maçında eldivenleri Muhammet Taha Tepe giymişti. Uğurcan'ın yanı sıra Mislav Orsic'ten de gelen haberler iyi. Hırvat yıldız bu sezon ilk kez 21 kişilik kadroda şans bulacak.

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