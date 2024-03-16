Uğurcan Çakır'da derbi öncesi sorun yok

Sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz haftaki Karagümrük karşılaşmasında forma giyemeyen Uğurcan Çakır tamamen iyileşti.
Antrenmanlardaki çift kale maçlarda yer alan Trabzonspor'un kaptanı, Fenerbahçe derbisinde kalede olacak.
5-1 kazanılan Karagümrük maçında eldivenleri Muhammet Taha Tepe giymişti. Uğurcan'ın yanı sıra Mislav Orsic'ten de gelen haberler iyi. Hırvat yıldız bu sezon ilk kez 21 kişilik kadroda şans bulacak.
Antrenmanlardaki çift kale maçlarda yer alan Trabzonspor'un kaptanı, Fenerbahçe derbisinde kalede olacak.
5-1 kazanılan Karagümrük maçında eldivenleri Muhammet Taha Tepe giymişti. Uğurcan'ın yanı sıra Mislav Orsic'ten de gelen haberler iyi. Hırvat yıldız bu sezon ilk kez 21 kişilik kadroda şans bulacak.
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