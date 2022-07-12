"BENİM İÇİN İYİ TAKIM ADINA KÖTÜ BİR SEZON OLDU"

"AYRILIK KARARINI HABERLERDEN ÖĞRENDİM"

"TRABZONSPOR, ŞAMPİYONLUĞU HAK EDİYORDU"

"UĞURCAN 30 MİLYON EURO EDER"

"DOĞUKAN BİRİNCİ SINIF BİR OYUNCU OLACAKTIR"

"VAR OLSAYDI, KOCAELİSPOR KÜME DÜŞMEZDİ"

"TRABZONSPOR'UN YERİ BAŞKA"

"AKÇAY, KARAMAN VE UYGUN..."

"KİMSEYE BİR ŞEY SÖYLETMEMEYE ÇALIŞTIM"

"NURİ ŞAHİN GİBİ OLMAK İSTİYORUM"

"MALDINI ÇOK ÖZEL, HASTASIYIM"

Kariyerinde Trabzonspor, Antalyaspor, Gaziantepspor gibi kulüplerde forma giyen, son olarak da Kocaelispor'da görev yapan Musa Nizam,yaptı., futbol kariyeri, Trabzonspor dönemi ve birçok konuda samimi ifadeler kullandı.Kocaelispor'da lige iyi başladık. İlk yarı belli bir dönem play-off'un içindeydik. Sonrasında talihsizlikler yaşadık ve düşüşe geçtik. Benim adıma iyi bir sezon geçti. Ama takım olarak iyi geçmedi. Kendi adıma iyi, takım adına kötü bir sezon oldu diyebilirim.Benim Kocaelispor'a gönül verenlere bir kırgınlığım yok. Ayrılık haberini başka yerlerden duydum. Hiç kimse bir takımda kalıcı olmayabilir ama ilk defa böyle bir ayrılıkla karşılaştım. Sadece bir teşekkür edilmesini beklerdim. Ben takımın futbolcusuydum. 'Bizle devam et' demelerini değil, 'Küme düştük ama yine de emeklerin için teşekkür ederiz' deselerdi. Ayrılığımı haberlerden duydum. Bu nahoş oldu. Aldığım tekliflere gelince, şu anda karar aşamasındayım.Trabzonspor üstün bir futbol ve iyi bir yapılanmayla şampiyonluk yaşadı. Orada ekmek yedim. Halen görüştüğüm arkadaşlar, dostlarım var. Trabzonspor şampiyon olmayı hak ediyordu. Geçmişte hizmet ettiğim bir kulüp. İnşallah Avrupa'da yoluna devam eden bir Trabzonspor da görürüz. Altyapıdan oyunculara şans veriyorlar. İyi bir gidişatları var. Avrupa'da oynayan Türk takımları genelde elenip geliyor. Ama bu sene farklı olacaktır. Tüm Türk takımları için bunu diliyorum.Kulüp için de faydalı olacaksa gitmeleri daha iyi olur. Kendilerini Avrupa'da daha iyi ifade edecekleri kulüp olursa mutlaka gitsinler. Ama Trabzonspor seviyesinde bir takımsa gitmesinler. Uğurcan ve Abdülkadir Avrupa için bence hazır. Uğurcan büyük bir çıkış içinde. Uğurcan bana göre Abdülkadir'den daha hazır. Bana göre paha biçilemez ama rakam telaffuz etmem gerekiyorsa elbette Uğurcan Çakır kaliteli bir kaleci ve 30 milyon Euro eder. Futbolcu değerini bulduğu zaman gitmesinden yanayım. Kulüp böyle durumlarda futbolcunun önünü açmalı.Doğukan Sinik, Yusuf Yazıcı, Uğurcan çok sevdiğim, kardeş gibi gördüğüm isimlerden. Doğukan seviye olarak yukarıya çıktı. Son 4-5 senedir dikkati çekiyor. Üst düzey performans sergiliyor. Hull City'de başarılı olup daha da iyi yerlere gitmesini arzu ediyorum. Eksiklerini de giderir inşallah. Biraz daha olgunlaşacaktır. Daha tok, birinci sınıf bir oyuncu olacaktır.VAR'ın olması bence çok güzel. Ama bazı pozisyonlarda oyunu çok yavaşlatıyor. Bu yüzden biraz sıkıntılı. Geçen sene VAR olsaydı Kocaelispor olarak küme düşmezdik. Emin olun düşmezdik. VAR'ın olması güzel ama gereksiz vakit kaybı olmazsa güzel bir sistem.Oynadığım her takımda mutlu oldum. Acı ve tatlı anılarım oldu. Tabi ki Trabzonspor'un yeri başka. Uğurcan, Yusuf Erdoğan, Muhammet Demir, Sefa Yılmaz gibi arkadaşlarımla halen görüşüyorum. Soner, Zeki Yavru gibi isimlerle de görüşüyorum. Trabzonspor bu açıdan bir adım öne çıkıyor.Teknik direktörlük kişiden kişiye göre değişir. Benim için Mustafa Reşit Akçay, çok farklıdır. Oyuncu gelişimine önem veriyor. Hikmet Karaman da taktiksel açıdan çalıştığım en iyi hoca. Bana kattığı çok şeyler olmuştu. Şut çekme özelliğimi, oyuna top sokma özelliğimi geliştirmek için uğraş verdi. Pozisyon bilgisi açısından da çok faydası olmuştur. Bülent Uygun'un da sakinliğini sevmiştim. Bülent Uygun, 50 dakika antrenman yaptırır ve oyuncuya stres yaşatmazdı.Çok şükür öyle bir pişmanlığım olmadı. Gittiğim takımlarda da elimden gelenin fazlasını yaptım. Ben karakter olarak kimseye bir şey söyletmemeye çalışan yapıyı benimsedim. Oynadığım futbolu eleştirebilirsiniz ama karakter başka bir şey.Elbette var. Üniversiteyi bitirdim. Antrenörlük okudum. Futbolcu olmayı da Allah nasip etti. 15 yıl oldu. Futbolculuk bana hayat açısından da çok şey kattı. Futboldan sonra yapabileceğim şeyler için adımlar atıyorum. Antrenör olursam Nuri Şahin gibi olmak isterim. Nuri Şahin 6-7 senedir hazırlanmış. Teknik direktör olmak istiyorum. Ama hazır bir şekilde başlamak istiyorum. Başarılı olurum ya da olmam bu başka. Ama bir işe başlayacaksam en hazır şekilde başlamak istiyorum.Türkiye'den çok arkadaşım var, bana kızabilir, alınganlık gösterebilirler (gülerek). Yurt dışından sayabilirim. Milan efsanesi Paolo Maldini benim için çok özeldir. Bir idoldür. Duruşu, karakteriyle gerçekten çok özeldi. Onu izleyerek bile çok feyz aldığıma, kendime birşeyler kattığıma inanıyorum.Sporx'i takip ediyorum. Çok güzel haberler ve röportajlar görüyorum. Tüm ekibe selamlar. Birçok futbolcu da sitenizi yakından takip ediyor. Sizin aracılığınızla yeni sezon öncesi tüm takımlara başarılar diliyorum. Güzel bir sezon olsun. Taraftarlar ateşli bir sezon yaşayacak.