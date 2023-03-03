Uğur Dündar'dan Ali Koç'a destek

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, başkan Ali Koç'a destek mesajı paylaştı.
Dündar, Ali Koç'un gündeme dair açıklamalarının ardından, "Ali Koç istifa etsin diyenler, bu konuşmayı iyi dinlesinler... Fenerbahçe Başkanı taraftarının arkasında yiğitçe durmuş ve söylenebilecek her şeyi dile getirmiştir." ifadelerini yazdı.
Uğur Dündar'ın bu paylaşımı, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI İÇİN TIKLAYINIZ
Dündar, Ali Koç'un gündeme dair açıklamalarının ardından, "Ali Koç istifa etsin diyenler, bu konuşmayı iyi dinlesinler... Fenerbahçe Başkanı taraftarının arkasında yiğitçe durmuş ve söylenebilecek her şeyi dile getirmiştir." ifadelerini yazdı.
Uğur Dündar'ın bu paylaşımı, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI İÇİN TIKLAYINIZ
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