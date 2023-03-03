Uğur Dündar'dan Ali Koç'a destek

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, başkan Ali Koç'un gündeme dair açıklamalarının ardından destek paylaşımında bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Uğur Dündar'dan Ali Koç'a destek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Mart 2023 18:49
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, başkan Ali Koç'a destek mesajı paylaştı.

Dündar, Ali Koç'un gündeme dair açıklamalarının ardından, "Ali Koç istifa etsin diyenler, bu konuşmayı iyi dinlesinler... Fenerbahçe Başkanı taraftarının arkasında yiğitçe durmuş ve söylenebilecek her şeyi dile getirmiştir." ifadelerini yazdı.

Uğur Dündar'ın bu paylaşımı, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI İÇİN TIKLAYINIZ

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ