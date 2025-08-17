UFC'de yeni şampiyon Khamzat Chimaev!

50-44, 50-44 ve 50-44'lük skorlarla mağlup ederek UFC orta sikletin yeni şampiyonu oldu.

Dricus Du Plessis ise Chimaev hakkında "Adamın tepede inanılmaz bir kontrolü var. Tıpkı bir battaniye gibi. Yani mesele güç değildi. O kadar da fiziksel değildi. Sanki bir sonraki hareketin ne olacağını biliyormuş gibi. Bu gece beni adil bir şekilde yendi. O daha iyiydi" ifadelerini kullandı.

Güreş ağırlıklı geçen karşılaşmaya taraftarlar tarafından tepki gösterildi.

UFC 319 etkinliğinin ana maçında Khamzat Chimaev ile Dricus Du Plessis, UFC orta siklet kemer mücadelesinde karşı karşıya geldi.Çeçen dövüşçü, Güney Afrikalı rakibini31 yaşındaki Çeçen dövüşçü maçın ardından yaptığı açıklamada, UFC CEO'su Dana White'a da espirili bir gönderme yaptı ve" diye konuştu.Khamzat Chimaev, bu sonuçla birlikte UFC tarihinde şampiyon olan ilk Çeçen dövüşçü olarak tarihe geçti.