17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
19:00
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
19:00
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
21:30
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
21:30
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
19:00
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
19:00
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
21:30
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
21:30
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
16:00
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
16:00
17 Ağustos
M. United-Arsenal
18:30
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
18:00
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
20:30
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
22:30
17 Ağustos
Brest-Lille
16:00
17 Ağustos
Angers-Paris FC
18:15
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
18:15
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
18:15
17 Ağustos
Nantes-PSG
21:45
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
0-116'
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
15:30
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
22:30

UFC'de yeni şampiyon Khamzat Chimaev!

UFC 319 etkinliğinde Khamzat Chimaev, Orta Siklet kemer mücadelesinde rakibi Dricus Du Plessis'i hakemlerin ortak kararıyla mağlup ederek kemerin yeni sahibi oldu.

17 Ağustos 2025
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
UFC 319 etkinliğinin ana maçında Khamzat Chimaev ile Dricus Du Plessis, UFC orta siklet kemer mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Çeçen dövüşçü, Güney Afrikalı rakibini 50-44, 50-44 ve 50-44'lük skorlarla mağlup ederek UFC orta sikletin yeni şampiyonu oldu.

31 yaşındaki Çeçen dövüşçü maçın ardından yaptığı açıklamada, UFC CEO'su Dana White'a da espirili bir gönderme yaptı ve "Mutlu, her zaman mutluyum. Dana, paramı sakla, kardeşim." diye konuştu.

Dricus Du Plessis ise Chimaev hakkında "Adamın tepede inanılmaz bir kontrolü var. Tıpkı bir battaniye gibi. Yani mesele güç değildi. O kadar da fiziksel değildi. Sanki bir sonraki hareketin ne olacağını biliyormuş gibi. Bu gece beni adil bir şekilde yendi. O daha iyiydi" ifadelerini kullandı.

Güreş ağırlıklı geçen karşılaşmaya taraftarlar tarafından tepki gösterildi.


Khamzat Chimaev, bu sonuçla birlikte UFC tarihinde şampiyon olan ilk Çeçen dövüşçü olarak tarihe geçti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
2 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
3 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
4 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
5 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
9 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
10 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
18 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
