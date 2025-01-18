UFC 311'in ana maçı bozuldu; işte Makhachev'in yeni rakibi

UFC Başkanı Dana White, UFC 311 hakkında dövüş kartının gerçekleşmesinden sadece bir gün önce büyük bir duyuru yaptı.



Cumartesi günü UFC, Los Angeles'ta yılın ilk ikartına ev sahipliği yapacak ve hem hafif sıklet hem de horoz sıklet unvanları söz konusu olacak.



Hafif sıklet şampiyonu Islam Makhachev, gecenin ana etkinliğinde eski rakibi Arman Tsarukyan ile karşılaşacakken, horoz sıklet şampiyonu Merab Dvalishvili de Umar Nurmagomedov ile karşılaşacak.



UFC başkanı ve CEO'su White, gecenin ana etkinliğinde büyük bir değişikliği doğrulamak için konuştu ve bu hayranları şaşırttı. Sosyal medya üzerinden konuşan White, Tsarukyan'ın sırtındaki sakatlık nedeniyle ana etkinlikte Makhachev ile karşılaşmaktan çekildiğini doğruladı.



HAFİF SIKLET ÜNVAN MAÇI YİNE SÖZ KONUSU



Ancak, Renato Moicano'nun devreye girip Los Angeles'ta kemer için Makhachev'e meydan okuyacak olması nedeniyle hafif sıklet unvanı hala söz konusu olacak.



Haberi sosyal medya üzerinden duyuran White, "Gece 1 civarında Arman Tsarukyan'dan bir telefon aldık ve sırtında ciddi bir ağrı olduğunu bildirdi. Sakatlığı nedeniyle yarışacak kadar sağlıklı olmadığını düşünüyor, bu yüzden dövüşten çekildi. Dolayısıyla, Islam Makhachev'in karşısına unvan için Renato Moicano çıkacak." dedi.



RESMİ YEDEK DÖVÜŞÇÜYDÜ



UFC patronu, daha önce Beneil Dariush ile karşılaşması planlanan Moicano'nun ana etkinlik için resmi yedek dövüşçü olduğunu ve böyle bir duruma hazırlanmak için şampiyona ağırlığında tartıldığını doğruladı.



White, hem Moicano'nun hem de yeni rakibi Makhachev'in birbirleriyle karşılaşma ihtimalinden heyecan duyduklarını ve rakibin geç değiştirilmesini tereddüt etmeden kabul ettiklerini sözlerine ekledi.



White, "Bu sabah onunla (Moicano) konuştum, size bu dövüşü istediğini söyleyebilirim Islam'ı aradığımda, Islam 'Kardeşim, ben şampiyonum, kim olduğu umurumda değil, herkesle dövüşürüm' dedi." ifadlerini kullandı.



MOICANO, EN UZUN GALİBİYET SERİSİNE SAHİP



Moicano şu anda hafif sıklette ilk ondaki en uzun galibiyet serisine sahip ve Eylül ayında Benoit Saint-Denis karşısında kariyerinin en iyi galibiyetini aldı.



HAYATININ FIRSATINI YAKALADI



Brezilyalı yıldız uzun süredir Liverpool'lu Paddy Pimblett'in potansiyel rakibi olarak anılıyordu, ancak şimdi dünyayı şok ederek uzun süredir hüküm süren hafif sıklet şampiyonunu tahtından indirmek için hayatının fırsatını yakaladı.



