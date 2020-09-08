UEFA'dan ödüllerde 575 milyonluk indirim!

Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Andrea Agnelli, önümüzdeki iki sezon içinde Avrupa kulüplerinin 4 milyar euro'luk bir gelir kaybı olacağını duyurdu ve UEFA'nın da turnuvalardan dağıtacağı paranın düşeceğini duyurdu.



Andre Agnelli, 250'den fazla üye kulübe yaptığı açıklamada, "2020/21 sezonu için TV gelirleri ve sponsorluklar dahil 3.25 milyar euro bir gelir bekleniyor. Tüm bu para elbette dağıtılmayacak. Önümüzdeki 2 sezonda pandemi etkisiyle 4 milyar euro'luk bir gelir kaybı öngörüyoruz." dedi.



"UEFA, 575 MİLYON EURO DAHA AZ DAĞITACAK"



UEFA'nın birliğe yaptığı bildirimi de duyuran Agnelli, "UEFA, son muhasebe hesaplarını yapıyor. Uluslararası turnuvalardan dağıtılacak para 575 milyon euro daha az olacak. Bunun nedeni de yayıncıların pandemi nedeniyle yaptığı indirimler." ifadelerini kullandı.



"TRANSFER DEĞERLERİNDE %20-30 DÜŞÜŞ OLACAK"



Avrupa futbolunun en büyük sorununun seyircisiz maçlar olduğunu belirten Agnelli, "Atmosferin yarattığı güzel futbol ortamından öte, tüm kulüpler için büyük bir gelir kaybı söz konusu. Bazı sözler verebilecek durumda da değiliz. Yapılan sponsorluk ve yayın hakları anlaşmalarında yeniden indirimler gelecektir. Tüm bu gelir kaybı sonucunda ise oyuncuların transfer değerleri ve maaşlarında da %20-30'luk düşüş bekliyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



