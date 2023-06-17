UEFA Uluslar Ligi şampiyonu belli oluyor

2023 UEFA Uluslar Ligi finalinde 18 Haziran Pazar günü Hırvatistan ile İspanya karşılaşacak.



Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Feyenoord Stadı'nda oynanacak final maçı, TSİ 21.45'te başlayacak. Müsabakayı Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.



Yarı final karşılaşmalarını kaybeden takımlar Hollanda ile İtalya ise yarın TSİ 16.00'da üçüncülük maçına çıkacak.



Bu yıl üçüncü kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde daha önce Portekiz ve Fransa şampiyon olmuştu.





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