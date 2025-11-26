26 Kasım
Kopenhag-Kairat Almaty
20:45
26 Kasım
Pafos FC-AS Monaco
20:45
26 Kasım
Sporting CP-Club Brugge
23:00
26 Kasım
E. Frankfurt-Atalanta
23:00
26 Kasım
Atletico Madrid-Inter
23:00
26 Kasım
Olympiakos-Real Madrid
23:00
26 Kasım
Arsenal-Bayern Munih
23:00
26 Kasım
Liverpool-PSV Eindhoven
23:00
26 Kasım
PSG-Tottenham
23:00

UEFA Konferans Ligi'nde 4. hafta heyecanı

UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında 18 maç oynanacak. Samsunspor, deplasmanda İzlanda temsilcisi Breidablik'e konuk olacak.

calendar 26 Kasım 2025 13:58
Haber: AA, Fotoğraf: AA
UEFA Konferans Ligi'nde 4. hafta maçları perşembe günü yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının lig aşamasında perşembe günü 18 maç oynanacak.

Samsunspor, deplasmanda İzlanda temsilcisi Breidablik ile karşılaşacak. Lougardalsvöllur Stadı'ndaki mücadele, TSİ 23.00'da başlayacak.


Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ise deplasmanda İrlanda'nın Shamrock Rovers ekibine konuk olacak.

Ligde 4. hafta maçlarının programı şöyle:

20.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Shelbourne (İrlanda)

20.45 Hamrun Spartans (Malta) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık)

20.45 Zrinjski (Bosna Hersek) - Hacken (İsveç)

20.45 Lech Poznan (Polonya) - Lausanne (İsviçre)

20.45 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

20.45 Rakow (Polonya) - Rapid Wien (Avusturya)

20.45 Sigma Olomouc (Çekya) - Celje (Slovenya)

20.45 Universitatea Craiova (Romanya) - Mainz 05 (Almanya)

20.45 Slovan Bratislava (Slovakya) - Rayo Vallecano (İspanya)

23.00 Aberdeen (İskoçya) - Noah (Ermenistan)

23.00 Fiorentina (İtalya) - AEK (Yunanistan)

23.00 Breidablik (İzlanda) - Samsunspor

23.00 Drita (Kosova) - Shkendija (Kuzey Makedonya)

23.00 Rijeka (Hırvatistan) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)

23.00 Jagiellonia (Polonya) - KuPS Kuopio (Finlandiya)

23.00 Legia Varşova (Polonya) - Sparta Prag (Çekya)

23.00 Strasbourg (Fransa) - Crystal Palace (İngiltere)

23.00 Shamrock Rovers (İrlanda) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
