UEFA'dan Sivasspor'a ceza!

UEFA, Fiorentina maçında yaşananlar sebebiyle Sivasspor'a bir sonraki Avrupa maçında seyircisiz oynama cezası verildiğini duyurdu.



UEFA'dan yapılan açıklamada, "Sivasspor Kulübünün ev sahibi olarak oynayacağı bir sonraki maçta seyircilerin yaratmış olduğu saha olayları sebebiyle stadyum kapatma cezası verilmiştir." denildi.



Ayrıca, "Sivassporlu futbolcu Hakan Arslan, rakip takım oyuncusuna saldırdığı için 3 UEFA müsabakasından men edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.



NE OLMUŞTU?



UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 4-1 yenen Fiorentina'nın İtalyan futbolcusu Alessandro Bianco, saha içinde fiziksel saldırıya maruz kalmıştı. Sahaya girerek genç futbolcuyu yaralayan taraftarlar tutuklanmıştı.





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