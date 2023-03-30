UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza

UEFA, Sevilla ile oynanan maçta yaşanan saha olayları sebebiyle Fenerbahçe'ye ceza verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza
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30 Mart 2023 18:20
Fenerbahçe'nin Sevilla ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında yaşanan olayların cezası belli oldu.

UEFA; sarı-lacivertli ekibe,  sahaya atılan yabancı maddeler sebebiyle 30 bin euro para cezası ve Avrupa'da oynanacak bir sonraki iç saha maçında 5 bin kişilik tribün kapatma cezası verdi.

Ayrıca UEFA, maçta merdiven boşluklarının işgal edilmesi sebebiyle de Fenerbahçe'ye 14 bin euro para cezası verdi. 

TRABZONSPOR'A DA CEZA

Öte yandan saha olayları sebebiyle Trabzonspor'a da 20 bin euro para cezası verildiği açıklandı.

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