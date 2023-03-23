UEFA, Barcelona'yı soruşturma altına aldı

UEFA, Hakem Teknik Kurulunun eski başkan yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'nın sahip olduğu şirkete ödeme yaptığı ortaya çıkan Barcelona Kulübü'nü soruşturma altına aldığını duyurdu.



UEFA'dan yapılan açıklamada, "UEFA Etik ve Disiplin Komitesi müfetttişleri, 'Negreira Davası' ile bağlantılı olarak Barcelona'nın UEFA tarafından belirlenen yasal çerçeveleri ihlal ettiğine ilişkin bir soruşturma için atanmıştır. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi zaman içinde duyurulacaktır." denildi.



'NEGREIRA DAVASI' NEDİR?



İspanya Futbol Federasyonuna (RFEF) bağlı olan Hakem Teknik Kurulunda 1994-2018 yıllarında başkan yardımcılığı yapan Negreira'nın sahibi olduğu DASNIL 95 SL adlı şirketin hesaplarının Maliye tarafından kontrol edildiği sırada, Barcelona Kulübünün bu şirkete 2016-2018 yıllarında toplamda 1 milyon 685 bin 142 avro ödeme yaptığı ortaya çıkmış ve konuyla ilgili bilgiler İspanyol basınına sızdırılmıştı.



Negreira, savcılığa verdiği ifadede ve İspanyol basınına yaptığı açıklamalarda, Barcelona'ya sözlü olarak danışmanlık hizmeti verdiklerini, her zaman tarafsız davrandıklarını ve Katalan kulübünü kayıracak hiçbir bilgi akışı olmadığını söylemişti.



"KÜME DÜŞÜRME VE 5 YIL LİGLERDEN MEN CEZASI"



RFEF, söz konusu iddialarla ilgili soruşturma yürütürken, mevcut disiplin yönetmeliğine göre, çıkar sağlamak için hakemlere para ödediği tespit edilmesi halinde Barcelona'ya para cezasının yanı sıra küme düşürülme hatta 5 yıla kadar liglerden men edilme cezası da verilme ihtimali bulunuyor.





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