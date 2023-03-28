UEFA B/A Birleşik Programı'nda ikinci etap başladı

UEFA B-A Birleşik Antrenör Eğitim Programı'nın ikinci aşaması İstanbul'da başladı

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
Abone Ol
UEFA B/A Birleşik Programı'nda ikinci etap başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Mart 2023 00:27
UEFA veya FIFA'ya bağlı ulusal federasyonların en üst liglerinde 7 yıl ve üzeri oynamış futbolcuların katılma hakkına sahip olduğu UEFA B-A Birleşik Antrenör Eğitim Programı'nın ikinci yüz yüze eğitim aşaması İstanbul'da başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan eğitimin ilk gününde, programı UEFA B-A eğitiminden sorumlu antrenör eğitimcileri Serhat Sütlü ve Fatih Serkan Albayrak ile yöneten TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, aday antrenörlere içerik ve metodoloji hakkında bilgi verdi. Daha sonra gruplar halinde ödev sunumları yapıldı.

Programın bu etabı 31 Mart'ta sona erecek.

UEFA B-A Birleşik Antrenör Eğitim Programı, 9 yüz yüze eğitim modülünden oluşuyor. Ayrıca etap aralarında online eğitimler ve ödevler ile eğitimde süreklilik sağlanıyor.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery