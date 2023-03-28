UEFA B/A Birleşik Programı'nda ikinci etap başladı

UEFA veya FIFA'ya bağlı ulusal federasyonların en üst liglerinde 7 yıl ve üzeri oynamış futbolcuların katılma hakkına sahip olduğu UEFA B-A Birleşik Antrenör Eğitim Programı'nın ikinci yüz yüze eğitim aşaması İstanbul'da başladı.



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan eğitimin ilk gününde, programı UEFA B-A eğitiminden sorumlu antrenör eğitimcileri Serhat Sütlü ve Fatih Serkan Albayrak ile yöneten TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, aday antrenörlere içerik ve metodoloji hakkında bilgi verdi. Daha sonra gruplar halinde ödev sunumları yapıldı.



Programın bu etabı 31 Mart'ta sona erecek.



UEFA B-A Birleşik Antrenör Eğitim Programı, 9 yüz yüze eğitim modülünden oluşuyor. Ayrıca etap aralarında online eğitimler ve ödevler ile eğitimde süreklilik sağlanıyor.





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