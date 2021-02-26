UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalanlar belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar oynanan 16 maçın ardından belli oldu.

, Fotoğraf; EPA
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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalanlar belli oldu
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26 Şubat 2021 01:13
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu maçları tamamlandı.

Oynanan toplam 16 maçın ardından bir üst tura yükselen takımlar ortaya çıktı. Tur atlayan takımların 3'ü İngiliz takımı olurken, 2 İtalyan, 2 Ukrayna ve 2 İspanyol takımı son 16 turuna yükselmeyi başardı.

UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlayan 16 takım şöyle sıralandı:

- Tottenham
- Arsenal
- Rangers
- Molde
- Villareal
- Granada
- Shaktar
- Ajax
- Dynamo Kiev
- Milan
- Manchester United
- Olympiakos
- Slavia Prag
- Roma
- Young Boys
- Dinamo Zagreb



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