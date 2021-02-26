UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalanlar belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu maçları tamamlandı.
Oynanan toplam 16 maçın ardından bir üst tura yükselen takımlar ortaya çıktı. Tur atlayan takımların 3'ü İngiliz takımı olurken, 2 İtalyan, 2 Ukrayna ve 2 İspanyol takımı son 16 turuna yükselmeyi başardı.
UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlayan 16 takım şöyle sıralandı:
- Tottenham
- Arsenal
- Rangers
- Molde
- Villareal
- Granada
- Shaktar
- Ajax
- Dynamo Kiev
- Milan
- Manchester United
- Olympiakos
- Slavia Prag
- Roma
- Young Boys
- Dinamo Zagreb
Oynanan toplam 16 maçın ardından bir üst tura yükselen takımlar ortaya çıktı. Tur atlayan takımların 3'ü İngiliz takımı olurken, 2 İtalyan, 2 Ukrayna ve 2 İspanyol takımı son 16 turuna yükselmeyi başardı.
UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlayan 16 takım şöyle sıralandı:
- Tottenham
- Arsenal
- Rangers
- Molde
- Villareal
- Granada
- Shaktar
- Ajax
- Dynamo Kiev
- Milan
- Manchester United
- Olympiakos
- Slavia Prag
- Roma
- Young Boys
- Dinamo Zagreb