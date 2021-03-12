UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'nın ilk maçları oynandı

Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda son 16 turunun ilk maçları tamamladı.

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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'nın ilk maçları oynandı
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12 Mart 2021 02:01
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunun ilk ayağında tüm maçlar tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda toplam 8 maç 11 Mart Perşembe akşamı oynandı.

Turnuvada son 16 turunun rövanş maçları, 18 Mart Perşembe günü oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Manchester United (İngiltere) - Milan (İtalya): 1-1

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Villarreal (İspanya): 0-2

Ajax (Hollanda) - Young Boys (İsviçre): 3-0

Slavia Prag (Çekya) - Rangers (İskoçya): 1-1

Olympiakos (Yunanistan) - Arsenal (İngiltere): 1-3

Granada (İspanya) - Molde (Norveç): 2-0

Tottenham (İngiltere) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-0

Roma (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 3-0



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