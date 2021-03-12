UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'nın ilk maçları oynandı

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunun ilk ayağında tüm maçlar tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda toplam 8 maç 11 Mart Perşembe akşamı oynandı.
Turnuvada son 16 turunun rövanş maçları, 18 Mart Perşembe günü oynanacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
Manchester United (İngiltere) - Milan (İtalya): 1-1
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Villarreal (İspanya): 0-2
Ajax (Hollanda) - Young Boys (İsviçre): 3-0
Slavia Prag (Çekya) - Rangers (İskoçya): 1-1
Olympiakos (Yunanistan) - Arsenal (İngiltere): 1-3
Granada (İspanya) - Molde (Norveç): 2-0
Tottenham (İngiltere) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-0
Roma (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 3-0
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda toplam 8 maç 11 Mart Perşembe akşamı oynandı.
Turnuvada son 16 turunun rövanş maçları, 18 Mart Perşembe günü oynanacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
Manchester United (İngiltere) - Milan (İtalya): 1-1
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Villarreal (İspanya): 0-2
Ajax (Hollanda) - Young Boys (İsviçre): 3-0
Slavia Prag (Çekya) - Rangers (İskoçya): 1-1
Olympiakos (Yunanistan) - Arsenal (İngiltere): 1-3
Granada (İspanya) - Molde (Norveç): 2-0
Tottenham (İngiltere) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-0
Roma (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 3-0