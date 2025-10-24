23 Ekim
Fenerbahçe-VfB Stuttgart
1-0
23 Ekim
Samsunspor-Dynamo Kiev
3-0
23 Ekim
Feyenoord-Panathinaikos
3-1
23 Ekim
C.Palace-AEK Larnaca
0-1
23 Ekim
Haecken-Rayo Vallecano
2-2
23 Ekim
Rapid Wien-Fiorentina
0-3
23 Ekim
Strasbourg-Jagiellonia Bialystok
1-1
23 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
0-0IPT
23 Ekim
Alkmaar-Slovan Bratislava
1-0
23 Ekim
Shakhtar-Legia Warszawa
1-2
23 Ekim
Maccabi Tel Aviv-FC Midtjylland
0-3
23 Ekim
Celtic-Sturm Graz
2-1
23 Ekim
Young Boys-Ludogorets
3-2
23 Ekim
N. Forest-FC Porto
2-0
23 Ekim
Freiburg-FC Utrecht
2-0
23 Ekim
Celta Vigo-Nice
2-1
23 Ekim
Malmö FF-Dinamo Zagreb
1-1
23 Ekim
Lille-PAOK
3-4
23 Ekim
Roma-Viktoria Plzen
1-2
23 Ekim
Go Ahead Eagles-Aston Villa
2-1
23 Ekim
Brann-Rangers
3-0
23 Ekim
Genk-Real Betis
0-0
23 Ekim
FCSB-Bologna
1-2
23 Ekim
Lyon-Basel
2-0
23 Ekim
Braga-FK Crvena Zvezda
2-0
23 Ekim
RB Salzburg-Ferencvaros
2-3
23 Ekim
Mainz 05-Zrinjski Mostar
1-0

UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta sona erdi

Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta tamamlandı; temsilcimiz Berke Özer'in penaltı kurtardığı maçta Lille, PAOK'a 4-3 yenildi, Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma ise Viktoria Plzen'e 2-1 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta sona erdi
UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta maçları tamamlandı.
 
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında üçüncü hafta mücadelesi, TSİ 22.00 seansında oynanan 10 karşılaşmayla sona erdi.
 
Milli file bekçisi Berke Özer'in forma giydiği Lille, evinde PAOK'a 4-3 yenildi. Berke, karşılaşmanın 71. dakikasında kullanılan penaltıda kalesini gole kapattı.
 
Bir diğer milli oyuncu Zeki Çelik'in 67 dakika sahada kaldığı mücadelede Roma, sahasında Viktoria Plzen'e 2-1 mağlup oldu.
 
Alınan sonuçlar şöyle:
 
Celta Vigo (İspanya) - Nice (Fransa): 2-1
 
Feyenoord (Hollanda) - Panathinaikos (Yunanistan): 3-1
 
Celtic (İskoçya) - Sturm Graz (Avusturya): 2-1
 
Freiburg (Almanya) - Utrecht (Hollanda): 2-0
 
Lille (Fransa) - PAOK (Yunanistan): 3-4
 
Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Midtjylland (Danimarka): 0-3
 
Malmö (İsveç) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 1-1
 
Nottingham Forest (İngiltere) - Porto (Portekiz): 2-0
 
Roma (İtalya) - Viktoria Plzen (Çekya): 1-2
 
Young Boys (İsviçre) - Ludogorets (Bulgaristan): 3-2
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
