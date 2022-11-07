UEFA Avrupa Ligi'nde sürpriz eşleşme!

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi heyecanı yaşandı.



EŞLEŞMELER



Barcelona-Manchester United

Juventus-Nantes

Sporting Lizbon-Midtjylland

Shakhtar Donetsk-Rennes

Ajax-Union Berlin

Bayer Leverkusen-Monaco

Sevilla-PSV Eindhoven

Salzburg-Roma



FENERBAHÇE'NİN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?



Grup birincisi olup adını direkt olarak son 16 turuna yazdıran Fenerbahçe, 24 Şubat'taki kura çekiminde yer alacak.



Playoff turundaki eşlemelerin galipleri, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri olacak.





FİNAL BUDAPEŞTE'DE



2022/23 Avrupa Ligi finali 31 Mayıs 2023 tarihinde Budapeşte'nin 65 bin kapasiteli stadyumu Puskás Aréna'da oynanacak. Kazanan takım kendi ülkesinde hak kazanamasa dahi 2023/24 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele edecek.









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