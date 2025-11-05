05 Kasım
Ajax-Galatasaray
23:00
05 Kasım
Qarabag FK-Chelsea
20:45
05 Kasım
Pafos FC-Villarreal
20:45
05 Kasım
Newcastle-Athletic Bilbao
23:00
05 Kasım
Inter-Kairat Almaty
23:00
05 Kasım
M.City-B. Dortmund
23:00
05 Kasım
Club Brugge-Barcelona
23:00
05 Kasım
Marsilya-Atalanta
23:00
05 Kasım
Benfica-Leverkusen
23:00

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı!

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları 6 Kasım Perşembe günü oynanacak.

calendar 05 Kasım 2025 13:20
Haber: AA, Fotoğraf: AA
UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları 6 Kasım Perşembe günü yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunun 4. haftasında 18 maç oynanacak.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, yarın deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelecek. Mesta Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.



Avrupa Ligi'nde 4. haftanın programı şöyle:

20.45 Basel (İsviçre)-FCSB (Romanya)

20.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Lille (Fransa)

20.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Celta Vigo (İspanya)

20.45 Malmö (İsveç)-Panathinaikos (Yunanistan)

20.45 Midtjylland (Danimarka)-Celtic (İskoçya)

20.45 Nice (Fransa)-Freiburg (Almanya)

20.45 Salzburg (Avusturya)-Go Ahead Eagles (Hollanda)

20.45 Sturm Graz (Avusturya)-Nottingham Forest (İngiltere)

20.45 Utrecht (Hollanda)-Porto (Portekiz)

23.00 Viktoria Plzen (Çekya)-Fenerbahçe

23.00 Aston Villa (İngiltere)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)

23.00 Real Betis (İspanya)-Lyon (Fransa)

23.00 Bologna (İtalya)-Brann (Norveç)

23.00 Braga (Portekiz)-Genk (Belçika)

23.00 Ferencvaros (Macaristan)-Ludogorets (Bulgaristan)

23.00 PAOK (Yunanistan)-Young Boys (İsviçre)

23.00 Rangers (İskoçya)-Roma (İtalya)

23.00 Stuttgart (Almanya)-Feyenoord (Hollanda)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.