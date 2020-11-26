UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü hafta maçları oynanacak. Sporx iddaa ekibi, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak karşılaşmalardan özel seçimlerini sizler için hazırladı. İşte günün bankoları, bol şanslar....UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda temsilcimiz Sivasspor deplasmanda Qarabag ile karşı karşıya gelecek. Grupta ilk iki maçını kaybeden Rıza Hoca ve öğrencileri, geçen maçta sahasında Azeri ekibi önünde 3 puan alarak en azından son maçlara şansını taşımış oldu. Eğer bu deplasmanı da kazasız geçersek bence Maccabi ile İsrail'de final tadında bir maç oynayabiliriz. Elbette henüz hiçbir şey bitmemiş değil ve bence ilk 3 maçta da gayet iyi futbol oynadık. Ben bu maçı da kazanacağımızı düşünüyorum. Kazanamazsak da en azından sahadan puanla ayrılırız. 02 çifte şans seçimi ideal olur.: UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4'üncü karşılaşmasında Lille sahasında Milan'ı konuk edecek. Sezonun iki formda ekibi karşı karşıya geliyor. Milan, Serie A'da liderlik koltuğunun sahibi. Hafta sonunda Napoli gibi zor bir deplasmandan 3 puana döndüler. Zlatan, fark yaratmaya devam ediyor. Lille'de deplasmanda rakibini Yusuf'un 3 golüyle mağlup etmişti. Yusuf hafta sonunda da kendisine hayran bıraktı. 2 gol, 1 asistle oynadığı karşılaşmada Lorient'i 4-0 mağlup ettiler. Lille için kaybetmemek büyük avantaj demek. Ancak İtalyanlarda ilk maçın rövanşını almak isteyeceklerdir. Bu maç öncesinde Lille'de Sanches'in oynaması beklenmiyor. Milan'da ise Zlatan İbrahimovic'in forma giymesi zor gözüküyor. Lille 1 puan alması halinde güzel bir adım atacak. Zlatan'ın yokluğunda Milan'ın kazanması zor. Banko kuponlara önerim Lille'nin kaybetmemesi.UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Molde ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Grupta Molde'nin 6, Arsenal'in 9 puanı var. Molde, 3 puanlı Rapid Wien'e yakalanmamak için Arsenal maçında puan almak istiyor. İlk maçı 4-1 kaybettiler ama bu kez zoru başararak iç sahada en azından 1 puanı başarı olarak görüyorlar. Arsenal, UEFA Avrupa Ligi'nde rotasyonlu kadrolarla devam etmesine rağmen istediği sonuçları alabiliyor. Lig son iki maçında istediği sonuçları alamayan Arsenal, en azından bu maçı kazanarak moral bularak Premier Lig'e dönecektir. Arsenal'in galibiyetine inanıyorum ve kuponlara yazabileceğimizi düşünüyorum.UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda Cluj ile Roma karşı karşıya gelecek. Cluj'ün evinde oynayacağı maç öncesi 4 puanı bulunuyor. Roma ise 7 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. İtalya'da 5-0 kazanan Roma, bu maçı da kazanarak işi bitirmek istiyor. Cluj ise iddiasını sürdürebilmek adına Roma'dan puan almanın hesaplarını yapıyor. Ancak Cluj'ün bunu yapabileceğine ihtimal vermiyor. İyi bir dönem geçiren ve arka arkaya galibiyetlere alışan Roma, Cluj deplasmanında rahat tempoda oynayarak istediği sonucu alacaktır. Roma'ya güvenebiliriz.UEFA Avrupa Ligi F Grubu'nda AZ Alkmaar ile Real Sociedad karşı karşıya gelecek. Grupta AZ Alkmaar, Real Sociedad ve Napoli'nin 6'şar puanı bulunuyor. Diego Maradona'nın ölümüyle yıkılan Napoli, evinde Rijaka'yı ağırlayacak ve İtalyan ekibi büyük olasılıkla maçı kazanacak. AZ Alkmaar ile Real Sociead'ın da iddiasını güçlü şekilde sürdürebilmesi için kazanması lazım. İspanya'da oynanan maçı Real Socieadad 1-0 kazandı ama bu kez bizleri daha gollü bir maç bekliyor. 2,5 Üst tercihi bizlere kazandıracaktır.UEFA Avrupa Ligi G Grubu'nda Braga ile Leicester City karşı karşıya gelecek. Braga'nın grupta 6 puanı bulunurken, Leicester 9 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. AEK'nın ise 3 puanı var. Braga, Leicester'dan puan veya puanlar alarak yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. İlk maçı 4-0 kazanan Leicester, Braga'nın kendisine rakip olmayacağını net bir şekilde ortaya koydu. Ancak bu maça ne derece güçlü çıkarlar kestirmek kolay değil. herhangi bir sürprize yakalanmamak adına iyi bir alternatif seçeneği olan 2-3 golü kuponlara yazabiliriz.UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4'üncü maçında PSV Eindhoven sahasında PAOK'u konuk edecek. İki takım arasındaki ilk karşılaşmada PAOK rakibini 4-1 mağlup etmeyi başarmıştı. PAOK bu maç öncesinde 5 puanla 2'nci, PSV ise 3 puanla 3'üncü sırada yer alıyor. Konuk ekip, 7 maçtır kaybetmiyor. Ayrıca son 10 maçta da sadece 1 kere sahadan mağlup ayrıldılar. PSV ise Willem galibiyetinin ardından deplasmanda Twente ile 1-1 berabere kaldı. 3 maçta sadece 1 kere kazanabildiler. PAOK iyi oynuyor, PSV güven vermiyor. İyi oranıyla PAOK kaybetmez denenir.UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4'üncü maçında aynı puana sahip iki takımın karşılaşmasında Rangers sahasında Benfica'yı konuk edecek. Ev sahibi ekip, liginde lider. Aynı başarını Avrupa'ya da taşımayı başardılar. Son 10 maçlarının 9'unu kazandılar. Ayrıca bu maçların 8 tanesinde de kalelerini gole kapattılar. Benfica ise 3 maçlık galibiyet hasretini kupada bitirdi. Tek golle turu geçtiler. Şu andaki performanslarıyla Rangers, 1 adım önde. Bu maç öncesinde İskoçlarda eksik isim yok. Benfica'da ise Pedrinho, Tavares, Weigl ve Nunez yok. Ayrıca kart cezalısı Otomendi'de takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. İbre açık ara Rangers'tan yana. Kazanmalarına açılan oran da risk almaya değer. İç sahada Rangers kazanır.