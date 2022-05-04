UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finalistler belli oluyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final rövanş karşılaşmaları perşembe yapılacak.



Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında finale çıkan takımlar, perşembe TSİ 22.00'de başlayacak maçların ardından belli olacak.



İtalyan ekibi Roma, 1-1 biten ilk karşılaşmanın rövanşında, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün de oynadığı İngiltere'nin Leicester City takımını konuk edecek.



Diğer eşleşmede ise Cengiz Ünder'in forma giydiği Olimpik Marsilya ile Orkun Kökçü'nün takımı Feyenoord karşılaşacak. Fransız kulübü Olimpik Marsilya, deplasmanda 3-2 yenildiği Hollanda temsilcisi Feyenoord'u ağırlayacak.



UEFA Avrupa Konferans Ligi finali, 25 Mayıs'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ulusal Stat'ta oynanacak.





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