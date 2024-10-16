Udoka: "Alperen, NBA'de en çok ikili sıkıştırmaya maruz kalan 3. oyuncu"

Houston Rockets koçu Ime Udoka, milli oyuncumuz Alperen Şengün'ün NBA'de "en çok ikili sıkıştırmaya maruz kalan üçüncü oyuncu" olduğunu iddia etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Udoka: 'Alperen, NBA'de en çok ikili sıkıştırmaya maruz kalan 3. oyuncu'
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16 Ekim 2024 11:39
Houston Rockets koçu Ime Udoka, milli oyuncumuz Alperen Şengün'ün NBA'de "en çok ikili sıkıştırmaya maruz kalan üçüncü oyuncu" olduğunu iddia etti.

Alperen'in savunmada çektiği ilginin artması üzerine konuşan Udoka, milli oyuncumuzun 2023-24 sezonunda sırtı dönük oynadığı pozisyonların "%77'sinde" ikili sıkıştırmayla karşı karşıya kaldığını açıkladı.

Rockets muhabiri Adam Spolane tarafından paylaşılan bir açıklamada Udoka, "Joel Embiid ve Giannis Antetokounmpo'nun ardından ligde en çok ikili sıkıştırma uygulanan üçüncü oyuncu olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Ligdeki dördüncü yılına giren Alperen, 2023-24'te performansını yükseltmeyi sürdürmüş ve maç başına kariyer rekoru 21,1 sayı, 9,3 ribaund ve 5 asist kaydetmişti.

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