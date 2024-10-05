Udinese tek golle galip geldi

İtalya Serie A'da Udinese, Lecce'yi evinde 1-0'lık skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Udinese tek golle galip geldi
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05 Ekim 2024 17:54
İtalya Serie A 7. Hafta maçında Udinese, Lecce'yi evinde konuk etti. Bluenergy Stadyumu'ndaki maçta Udinese sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

Udinese'ye galibiyeti getiren tek golü 75'te Jordan Zemura attı.

Udinese bu sonucun ardından ligde 7 maç sonunda 13 puana ulaştı. Lecce 5 puanda kaldı. 

Serie A'nın bir sonraki haftasında Udinese, Milan deplasmanına gidecek. Lecce evinde Fiorentina'yı konuk edecek.

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