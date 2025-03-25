U21 Milli Takımı, hazırlık maçında Belarus ile karşı karşıya geldi. Pendik'te oynanan maçta U21 Milli Takım, 3-2 yenilgiyle ayrıldı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Belarus, 30. dakikada Ruslan Myalkovsky ile öne geçti. Milliler, 43. dakikada Semih Kılıçsoy ile 1-1'lik eşitliği buldu ve ilk devre 1-1 sona erdi.
Belarus, 73. dakikada Kirill Tsepenkov ile 2-1 öne geçti. Ümit Milli Takım'da bu kez Burak İnce sahneye çıktı ve durumu 2-2 yaptı. Belarus, Kirill Tsepenkov'un 87. dakikada attığı golle maçı 3-2 kazandı.
Ümit Milli Takım, cuma günü Kosova ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazanmıştı. U21 Milli Takım, milli arada oynadığı iki hazırlık maçında bir galibiyet ve bir mağlubiyet aldı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer de Pendik'te oynanan mücadeleyi tribünden takip etti.
Belarus, 30. dakikada Ruslan Myalkovsky ile öne geçti. Milliler, 43. dakikada Semih Kılıçsoy ile 1-1'lik eşitliği buldu ve ilk devre 1-1 sona erdi.
Belarus, 73. dakikada Kirill Tsepenkov ile 2-1 öne geçti. Ümit Milli Takım'da bu kez Burak İnce sahneye çıktı ve durumu 2-2 yaptı. Belarus, Kirill Tsepenkov'un 87. dakikada attığı golle maçı 3-2 kazandı.
Ümit Milli Takım, cuma günü Kosova ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazanmıştı. U21 Milli Takım, milli arada oynadığı iki hazırlık maçında bir galibiyet ve bir mağlubiyet aldı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer de Pendik'te oynanan mücadeleyi tribünden takip etti.