U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Sevim Akbaş'tan gümüş madalya

U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 59 kiloda mindere çıkan Sevim Akbaş, gümüş madalya kazandı.

calendar 03 Temmuz 2025 21:12
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Sevim Akbaş'tan gümüş madalya
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İtalya'nın Caorle kentinde düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 59 kiloda mindere çıkan Sevim Akbaş, ilk turda Bulgar rakibi Desislava İvanova'yı 10-0 teknik üstünlükle mağlup etti.

Çeyrek finalde Litvanyalı Anna Tieliegina'yı 11-3 yenen milli güreşçi, yarı finalde bireysel olarak mücadele eden Rus sporcu Elena Kurova'yı 6-2 yenerek finale yükseldi.

Finalde ise U23 Avrupa Güreş Şampiyonu Azerbaycanlı Günal Hurbanova ile karşılaşan Sevim Akbaş, rakibine 9-1 mağlup olarak Avrupa ikinciliğini elde etti ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

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