U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Sevim Akbaş'tan gümüş madalya

İtalya'nın Caorle kentinde düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 59 kiloda mindere çıkan Sevim Akbaş, ilk turda Bulgar rakibi Desislava İvanova'yı 10-0 teknik üstünlükle mağlup etti.



Çeyrek finalde Litvanyalı Anna Tieliegina'yı 11-3 yenen milli güreşçi, yarı finalde bireysel olarak mücadele eden Rus sporcu Elena Kurova'yı 6-2 yenerek finale yükseldi.



Finalde ise U23 Avrupa Güreş Şampiyonu Azerbaycanlı Günal Hurbanova ile karşılaşan Sevim Akbaş, rakibine 9-1 mağlup olarak Avrupa ikinciliğini elde etti ve gümüş madalyanın sahibi oldu.



