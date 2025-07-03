İtalya'nın Caorle kentinde düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 59 kiloda mindere çıkan Sevim Akbaş, ilk turda Bulgar rakibi Desislava İvanova'yı 10-0 teknik üstünlükle mağlup etti.
Çeyrek finalde Litvanyalı Anna Tieliegina'yı 11-3 yenen milli güreşçi, yarı finalde bireysel olarak mücadele eden Rus sporcu Elena Kurova'yı 6-2 yenerek finale yükseldi.
Finalde ise U23 Avrupa Güreş Şampiyonu Azerbaycanlı Günal Hurbanova ile karşılaşan Sevim Akbaş, rakibine 9-1 mağlup olarak Avrupa ikinciliğini elde etti ve gümüş madalyanın sahibi oldu.
U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Sevim Akbaş'tan gümüş madalya
U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 59 kiloda mindere çıkan Sevim Akbaş, gümüş madalya kazandı.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
İtalya'nın Caorle kentinde düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 59 kiloda mindere çıkan Sevim Akbaş, ilk turda Bulgar rakibi Desislava İvanova'yı 10-0 teknik üstünlükle mağlup etti.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Galatasaray, Bayern ile son aşamada: Son karar Boey'in!
-
9
23 maça çıktı, Serie A'ya 14 milyon Euro'ya gitti!
-
8
Jota'nın kaybından sonra Ronaldo'dan duygusal açıklamalar
-
7
Galatasaray, yeni 10 numarasını Chelsea'de buldu!
-
6
Partey, Fenerbahçe'den 6 milyon euro istedi!
-
5
Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray'a: "20 milyon Euro'ya çözerim"
-
4
Rashica, Mönchengladbach'a 'Evet' dedi!
-
3
Sommer'in Galatasaray'dan talebi belli oldu!
-
2
Jelert'e sürpriz talip!
-
1
Diogo Jota, hayatını kaybetti!
- 21:54 Beşiktaş'ın 8. İngiliz futbolcusu Tammy Abraham
- 21:53 Liverpool'dan Diogo Jota'ya veda: 20 numaralı forma emekli edildi
- 21:46 Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, peş peşe 3'üncü kez Avrupa gençler şampiyonu oldu
- 21:26 Zeynep Sönmez, Wimbledon'da çiftlerde de yoluna devam ediyor
- 21:17 Zeynep Sönmez'in Wimbledon 3. turundaki rakibi Alexandrova oldu
- 21:13 Real Madrid'de yeni başantrenör Sergio Scariolo
- 21:12 U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Sevim Akbaş'tan gümüş madalya
- 20:45 Fenerbahçe'den imza süreci ile ilgili açıklama
- 20:41 Çaykur Rizespor, kaleci Erdem Canpolat'ı transfer etti
- 20:32 Dünya şampiyonu Milli sporcu 34 yaşında hayatını kaybetti!
- 20:23 Gençlerbirliği, Brezilyalı Thalisson'u transfer etti
- 20:11 Asensio transferinde Fenerbahçe'ye Milan engeli!
- 19:53 Galatasaray Basketbol Takımı'nda başantrenör Yakup Sekizkök'ün sözleşmesi yenilendi
- 19:32 Bandırmaspor, Muhammed Gümüşkaya'yı kadrosuna kattı
- 19:27 Djokovic, Wimbledon'da 3. tura çıktı
- 19:18 İşte Tammy Abraham'ın transfer videosu!
- 19:01 Galatasaray'da ayrılık: Görevini bıraktığını duyurdu!
- 18:55 664'üncü Tarihi Kırkpınar Güreşleri için 762 pehlivan kayıt yaptırdı
- 18:16 Beşiktaş, Tammy Abraham'ın maliyetini açıkladı
- 18:10 Feyenoord, Romulo'dan vazgeçti!
- 18:01 Rodrygo için veda kapıda: Real Madrid ve Xabi Alonso ayrılığa sıcak
- 17:43 FIFA Başkanı Infantino'dan Diogo Jota için taziye mesajı
- 17:39 Gökhan Karagöl: Sivasspor'u hak ettiği yere taşımak en büyük hayalimiz
- 17:35 Yusufcan Zeybek: İnşallah tarihe geçeriz
- 17:31 Cem Bölükbaşı, Le Mans için Imola'da
- 17:29 Alp Aksoy, WSK European Series için pistte
- 17:13 A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenör Umut Çakır ile yollar ayrıldı
- 17:07 Milli para atlet Ebrar Keskin, Çekya'daki turnuvada altın madalya kazandı
- 17:03 Manisa FK'de, yeni sezon hazırlıkları sürüyor
- 17:00 Alanyaspor, kadrosuna kattığı 2 genç futbolcu ile sözleşme imzaladı
- 16:53 Serdal Adalı, David Jurasek ile buluştu
- 16:52 Alanyaspor'da teknik heyet ve futbolcular sağlık kontrolünden geçti
- 16:50 TOFAŞ, Karahan Tuan Efeoğlu'nu transfer etti
- 16:46 Hatayspor yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam etti
- 16:46 Maestro, Alanyaspor'a transfer oldu
- 16:46 Zaynutdinov'un menajeri transfer için Nevzat Demir'de!
- 16:45 Eski başpehlivan Şaban Yılmaz'dan Kırkpınar öncesi güreşçilere kaliteli oyun önerisi
- 16:35 Fenerbahçe'ye yerli 3. kaleci takviyesi!
- 16:34 Otomobil sporlarında AVIS Türkiye Pist Şampiyonası TOSFED İstanbul Park'ta!
- 16:32 Nice, Yeahvann Diouf'u kadrosuna kattı
- 16:30 Türkiye'nin ilk Cankurtarma Sportif Havuz Şampiyonası, İstanbul'da düzenlenecek
- 16:24 Türk Telekom'da gelenler ve gidenler!
- 16:19 2025 ASES Türkiye Okçuluk Şampiyonası, Düzce'de devam ediyor
- 16:16 Başpehlivan Zeybek'in hedefi altın kemerin sürekli sahibi olmak
- 16:13 Down sendromlu milli atlet Emirhan Akçakoca, Avrupa Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazandı!
- 16:10 Başpehlivanlardan yağlı güreş ligi değerlendirmesi
- 16:05 Avrupa'nın yıldız judocuları Türkiye'de tatamiye çıkacak
- 16:01 Galatasaray'dan Osimhen'e mesaj: "İstanbul'a gel, görüşelim"
- 15:59 Altay'da Tuna Üzümcü, imza atmadan görevi bıraktı
- 15:57 Başpehlivan İsmail Balaban: "Doğacak kızım için"
- 15:55 Göztepe'de transfer listesi genişliyor
- 15:54 Avrupa Down Sendrom Atletizm, Tenis ve Masa Tenisi Şampiyonası
- 15:48 Futbol dünyasını hüzne boğan trafik kazaları
- 15:47 Alanyaspor, Uchenna Ogundu ve İzzet Çelik için imza töreni düzenledi
- 15:41 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 4 Temmuz'da başlayacak
- 15:35 Galatasaray'ın Zaniolo için talep ettiği bonservis!
- 15:35 Kayseri'de 52 mahalleye yayılan spor okulları diğer illere örnek oldu
- 15:32 Fenerbahçe'ye saha dışı ödül: Yannier'e EuroLeague onuru
- 15:30 Galatasaray, Bayern ile son aşamada: Son karar Boey'in!
- 15:28 Görme engelli tarih öğretmeni, engellilere örnek olma amacıyla "golbol"e başladı
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL