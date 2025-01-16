U17 Milliler, Yunanistan ile yenişemedi

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Yunanistan'la 3-3 berabere kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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U17 Milliler, Yunanistan ile yenişemedi
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16 Ocak 2025 22:02
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık mücadelesinde karşılaştığı Yunanistan'la 3-3 berabere kaldı.

Spoint İnşaat Ümraniyespor Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ay-yıldızlıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Milliler, müsabakanın 2. dakikasında Oğuzhan Ertem ile öne geçerken Yunanistan, 13. dakikada Ilias Leonidas'la eşitliği sağladı. 30'uncu dakikada Ahmet Efe Çakmakkaya'nın golü, ilk yarının skorunu belirledi.

Yunanistan, 63. dakikada Konstantinos Souvlatzis ile yeniden beraberliği yakalarken Kaan Umut Fırat, 86. dakikada millileri 3-2 öne geçirdi. Yunanistan, karşılaşmanın 90. dakikasında Maximos Lompas'ın golüyle yeniden eşitliği sağlarken maç da 3-3'lük skorla tamamlandı.

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