U16 milli basketbolcular, Polonya'yı devirdi: 71-59

16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki 3. maçında Polonya'yı 71-59 yendi.



Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen şampiyonada C Grubu'nda yer alan milliler, üçüncü maçında Polonya ile karşılaştı.



Mücadelenin ilk çeyreğini 16-10 önde kapatan ay-yıldızlılar, soyunma odasına da 31-22 üstün gitti.



İkinci devrede farkın kapanmasına izin vermeyen milli takım, mücadeleden 71-59 galip ayrıldı.



İlk maçında İtalya'ya 77-51 kaybeden milliler, ikinci maçında Letonya, üçüncü maçında ise Polonya'yı yenerek grubu 2 galibiyet 1 mağlubiyetle tamamladı.



Grubun son maçında, Letonya ile İtalya karşılaşacak ve grupta sıralama belli olacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ