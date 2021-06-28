Aytemiz Alanyaspor'un kaptanlarından olan Yunan futbolcu Georgios Tzavellas'ın Alanya macerası sona ermek üzere...



2017 yılından beri turuncu yeşilli formayı giyen 33 yaşındaki Yunan futbolcuya, ülkesinin takımlarından AEK Atina'nın talip olduğu öğrenildi.



400 BİN EURO BONSERVİS ÖNERİLDİ



Alanyaspor'a 400 bin Euro'luk bir teklif yapan AEK, transferde sona yaklaştı. 2016-2017 sezonunun devre arasında PAOK Saloniki takımından Alanyaspor'a bonservis bedeli olmadan transfer olan Tzavellas, AEK'ya transfer olursa Alanyaspor'a 400 bin Euro bonservis bedeli kazandıracak.



Yunan futbolcunun, AEK'dan ise 800 bin Euro maaş alacağı ve 2+1 yıllık anlaşma yapacağı öğrenildi.



ALANYASPOR FORMASIYLA 140 MAÇ



Alanyaspor formasıyla 140 maça çıkan ve kaptanlığa kadar yükselen Tzavellas, 7 gol ve 3 asistle skora katkı sağladı. Başarılı futbolcu, geçtiğimiz sezon ise toplamda 27 maçta şans bulurken, 3 gol ve 1 asist kaydetti [Kaynak: Yeni Alanya Gazetesi]



