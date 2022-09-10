Tuzlaspor 3 puanı 90+6'da aldı!

Spor Toto 1. Lig 5. hafta mücadelesinde Tuzlaspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.



Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Konuk ekibe puanı getiren golü 70. dakikada Abdoulaye Yahaya ve 90+6. dakikada James Adeniyi kaydederken, Gençlerbirliği'nin golünü 88. dakikada Gökhan Gül attı.



Gençlerbirliği'nde Metehan Mert, 51. dakikada kırmızı kart görerek takımı 10 kişi bıraktı.



Alınan bu sonucun ardından Tuzlaspor puanını 7'ye yükseltirken Gençlerbirliği ise 5 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, Denizlispor deplasmanına gidecek. Tuzlaspor ise Pendikspor'u konuk edecek.





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