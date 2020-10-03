Tuttur.com ile maç önü: Leeds United - Manchester City

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MUHTEMEL 11'LER

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Leeds United ile Manchester City karşı karşıya geliyor. İki takım da kazanmak için tüm kozlarını oynayacak.- Manchester City ile oynadığı son beş Premier Lig maçının üçünü kazanan Leeds (1B 1M), sahasındaki son iki karşılaşmadan galip ayrıldı.- Bu sezon Premier Lig'de çektiği şutların %58'inde isabet bulan Leeds'ten (19/33) daha yüksek bir yüzde yakalayan tek takım Leicester (%59).- Marcelo Bielsa ile Pep Guardiola teknik direktörlük kariyerlerinde dördüncü kez karşılaşacak.Hernandez, Forshaw, HarrisonJesus, Agüero, İlkay, Cancelo, ZnchenkoMeslier; Ayling, Koch, Llorente, Dallas; Phillips; Costa, Klich, Roberts, Alioski; BamfordEderson; Walker, Dias, Laporte, Mendy; Fernandinho, Rodri; Mahrez, De Bruyne, Foden; Sterling