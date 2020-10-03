Tuttur.com ile maç önü: Leeds United - Manchester City

Premier Lig'in 4. hafta mücadelesinde Leeds United ile Manchester City kozlarını paylaşacak.

Tuttur.com ile maç önü: Leeds United - Manchester City
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03 Ekim 2020 08:43
İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Leeds United ile Manchester City karşı karşıya geliyor. İki takım da kazanmak için tüm kozlarını oynayacak.

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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Manchester City ile oynadığı son beş Premier Lig maçının üçünü kazanan Leeds (1B 1M), sahasındaki son iki karşılaşmadan galip ayrıldı.

- Premier Lig'e o sezon yükselen takımlara rakip olduğu son 31 maçın sadece birini kaybeden Manchester City (25G 5M), tek mağlubiyetini bir önceki Championship sezonunu lider bitiren Norwich'ten almıştı.

- Bu sezon Premier Lig'de çektiği şutların %58'inde isabet bulan Leeds'ten (19/33) daha yüksek bir yüzde yakalayan tek takım Leicester (%59).

- Son Premier Lig maçında Leicester'a 5-2 mağlup olan Manchester City, aynı sayıda golü daha önceki 11 karşılaşmada yemişti. City, Aralık 2018'den bu yana üst üste iki karşılaşmadan mağlup ayrılmıyor.

- Marcelo Bielsa ile Pep Guardiola teknik direktörlük kariyerlerinde dördüncü kez karşılaşacak.

- 2011/12'de oynanan üç maçta o dönem Barcelona'yı çalıştıran Guardiola, Bielsa'nın başında olduğu Athletic'e karşı mağlubiyet almamıştı (2G 1B).

EKSİKLER, CEZALILAR

Leeds: Hernandez, Forshaw, Harrison

Manchester City: Jesus, Agüero, İlkay, Cancelo, Znchenko

MUHTEMEL 11'LER

Leeds: Meslier; Ayling, Koch, Llorente, Dallas; Phillips; Costa, Klich, Roberts, Alioski; Bamford

Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Laporte, Mendy; Fernandinho, Rodri; Mahrez, De Bruyne, Foden; Sterling



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