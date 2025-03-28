Türkiye Sambo Şampiyonası, İstanbul'da düzenlenecek

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu bünyesindeki Türkiye Sambo Şampiyonası, 5-6 Nisan tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Sambo Şampiyonası, İstanbul'da düzenlenecek
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28 Mart 2025 14:09
Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu bünyesindeki Türkiye Sambo Şampiyonası, 5-6 Nisan tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenecek şampiyonaya Türkiye'nin dört bir yanından katılacak sporcular, gençler ve büyükler kategorilerinde mücadele edecek.

Şampiyonada dereceye giren sporcular, Sambo Milli Takımı'na seçilerek uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak.

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