Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Ankaraspor ile karşı karşıya geldi.
İlk yarısı 0-0 eşitlikle sona eren mücadelede Ankaraspor, 49. dakikada Erdem Çetinkaya'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında iki takımın da atakları sonuç vermedi ve Ankaraspor mücadeleyi 1-0 kazandı.
Bu sonucun ardından Ankaraspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi. Çaykur Rizespor ise kendi evinde kupaya veda etti.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Bahattin Şimşek, Orkun Aktaş, Gökhan Barcın
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Eren Karadağ (Dk. 87 Emre Vezir), Emir Han Topçu, Seyfettin Anıl Yaşar, Mozango (Dk. 77 Güvenç Usta), Phiri, Yasin Pehlivan, Alper Potuk, Alberk Koç, Deniz Hümmet, Remy
Ankaraspor: Ömer Kahveci, Enes Eliaçık, Recep Yemişçi, Gökhan Kurumuş, Fahrettin Yılmaz, Oğuzhan Efe Yılmaz, Barış Zeren (Dk. 90+2 Kadir Yazıcı), Erdal Öztürk (Dk. 68 Oğuzhan Aydoğan), Sinan Pekesen (Dk. 75 Semih Üstün), Eren Demir (Dk. 46 Erdem Çetinkaya), Murt Yılmaz
Gol: Dk. 49 Erdem Çetinkaya (Ankaraspor)
Sarı kartlar: Dk. 90+4 Seyfettin Anıl Yaşar (Çaykur Rizespor), Dk. 45+1 Murat Yılmaz (Ankaraspor)
İlk yarısı 0-0 eşitlikle sona eren mücadelede Ankaraspor, 49. dakikada Erdem Çetinkaya'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında iki takımın da atakları sonuç vermedi ve Ankaraspor mücadeleyi 1-0 kazandı.
Bu sonucun ardından Ankaraspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi. Çaykur Rizespor ise kendi evinde kupaya veda etti.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Bahattin Şimşek, Orkun Aktaş, Gökhan Barcın
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Eren Karadağ (Dk. 87 Emre Vezir), Emir Han Topçu, Seyfettin Anıl Yaşar, Mozango (Dk. 77 Güvenç Usta), Phiri, Yasin Pehlivan, Alper Potuk, Alberk Koç, Deniz Hümmet, Remy
Ankaraspor: Ömer Kahveci, Enes Eliaçık, Recep Yemişçi, Gökhan Kurumuş, Fahrettin Yılmaz, Oğuzhan Efe Yılmaz, Barış Zeren (Dk. 90+2 Kadir Yazıcı), Erdal Öztürk (Dk. 68 Oğuzhan Aydoğan), Sinan Pekesen (Dk. 75 Semih Üstün), Eren Demir (Dk. 46 Erdem Çetinkaya), Murt Yılmaz
Gol: Dk. 49 Erdem Çetinkaya (Ankaraspor)
Sarı kartlar: Dk. 90+4 Seyfettin Anıl Yaşar (Çaykur Rizespor), Dk. 45+1 Murat Yılmaz (Ankaraspor)