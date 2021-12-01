Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Ankaraspor ile karşı karşıya geldi.



İlk yarısı 0-0 eşitlikle sona eren mücadelede Ankaraspor, 49. dakikada Erdem Çetinkaya'nın golüyle 1-0 öne geçti.



Karşılaşmanın kalan dakikalarında iki takımın da atakları sonuç vermedi ve Ankaraspor mücadeleyi 1-0 kazandı.



Bu sonucun ardından Ankaraspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi. Çaykur Rizespor ise kendi evinde kupaya veda etti.



Stat: Çaykur Didi



Hakemler: Bahattin Şimşek, Orkun Aktaş, Gökhan Barcın



Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Eren Karadağ (Dk. 87 Emre Vezir), Emir Han Topçu, Seyfettin Anıl Yaşar, Mozango (Dk. 77 Güvenç Usta), Phiri, Yasin Pehlivan, Alper Potuk, Alberk Koç, Deniz Hümmet, Remy



Ankaraspor: Ömer Kahveci, Enes Eliaçık, Recep Yemişçi, Gökhan Kurumuş, Fahrettin Yılmaz, Oğuzhan Efe Yılmaz, Barış Zeren (Dk. 90+2 Kadir Yazıcı), Erdal Öztürk (Dk. 68 Oğuzhan Aydoğan), Sinan Pekesen (Dk. 75 Semih Üstün), Eren Demir (Dk. 46 Erdem Çetinkaya), Murt Yılmaz



Gol: Dk. 49 Erdem Çetinkaya (Ankaraspor)



Sarı kartlar: Dk. 90+4 Seyfettin Anıl Yaşar (Çaykur Rizespor), Dk. 45+1 Murat Yılmaz (Ankaraspor)





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