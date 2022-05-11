Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Demir Grup Sivasspor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.



Aytemiz Alanyaspor, 78. dakikada Famara Diedhiou ile öne geçti. Sivasspor, 88. dakikada Hakan Arslan ile turu getiren golü buldu.



İlk maçı 2-1 kazanan Sivasspor, bu sonuçla birlikte adını finale yazdırdı.



Türkiye Kupası'nda daha önce 3 kez final oynayan Sivasspor, kupayı ilk kez kazanmak isteyecek.



Sivasspor, finalde Yukatel Kayserispor ile 26 Mayıs Perşembe akşamı 20.45'te karşılaşacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



3. dakikada Gradel'in uzun pasıyla defansın arkasına sarkan Kayode'nin ceza yayının gerisinden çektiği şutta, meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

13. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Efecan Karaca, sağ çaprazdaki Eduardo'ya doğru ortaladı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya gitti.

21. dakikada Candeias'ın ara pasıyla sol kanattan ceza sahasına hareketlenen Juanfran'ın yerden ön direğe gönderdiği topu Eduardo'dan önce savunma araya girerek kornere gönderdi.

31. dakikada ceza alanı için sol çizgiye kadar inen Emre Akbaba, topu penaltı noktasındaki Eduardo'ya gönderdi. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.

40. dakikada Eduardo arka direkte topuk pasıyla Candeias'ı topla buluşturdu. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

43. dakikada sağ çaprazda ilerleyen Juanfran'ın ceza sahasına girer girmez vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural son anda meşin yuvarlağı kornere tokatladı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



50. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan ön direğe ortasında Kayode'nin önünden geçen top, kalecinin kucağından sekerek kornere çıktı.

51. dakikada ceza sahasında topla buluşan Uğur Çiftçi, boş durumdaki Gradel'e pasını aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından dışarıya gitti.

52. dakikada Eduardo'nun ceza alanı dışı sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural parmaklarının ucuyla topu kornere gönderdi.

63. dakikada Juanfran'ın sağ kanattan arka direğe ortasında, Ali Şaşal Vural kelesinden zamanında çıkarak Eduardo'ya gelmeden meşin yuvarlağı kontrol etti.

64. dakikada Gradel'in ceza alanı içi sol çaprazdan şutunda top kalecide kaldı.

78. dakikada Alanyaspor öne geçti. Oğuz Aydın'ın sol çaprazdan ortasında ceza sahasında Diedhiou'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak yerden sekerek filelere gitti: 0-1.

88. dakikada Sivasspor eşitliği yakaladı. Gradel'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda altıpasta Kayode'nin indirdiği top savunmadan sekerek Hakan Arslan'ın önünde kaldı. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin üstünden ağlarla buluşturdu: 1-1.



Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Alex Taşcıoğlu, Deniz Caner Özaral

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Ulvestad (Dk. 90+10 Cofie), Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 90+8 Sefa Yılmaz), Fajr (Dk. 90+3 Goutas), Gradel, Kayode (Dk. 90+3 Konate)

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Milunovic (Dk. 69 Awaziem), Furkan Bayır (Dk. 59 Tayfur Bingöl - Dk. 71 Oğuz Aydın), Borja, Fer, Novais, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Candeias (Dk. 89 Efkan Bekiroğlu), Eduardo (Dk. 71 Diedhiou)

Goller: Dk. 78 Diedhiou (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 88 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Ulvestad, Dk. 45 Ahmet Oğuz, Dk. 89 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor), Dk. 54 Furkan Bayır, Dk. 86 Candeias, 90+5 Novais (Aytemiz Alanyaspor)





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