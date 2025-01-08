⚽️🎥Kırklarelispor - Bodrumspor FK maçında ilginç bir gol atıldı.pic.twitter.com/FOzEArLZsS



— Sporxtv (@sporxtv) January 8, 2025

📢İYS | Kırklarelispor 3-3 Bodrum FK



⚽️16' Okan Derici

⚽️19' Okan Derici

⚽45+2' Okan Derici



⚽️31' Oğulcan Başol

⚽️33' Oğulcan Başol

⚽️37' Gökdeniz Bayraktarpic.twitter.com/DXfP9Kba4L



— Sporx (@sporx) January 8, 2025

Bodrum FK savunmasında Oğulcan Başol'dan büyük hata, işte o gol.⚽️🎥pic.twitter.com/hkCjNvrnx0



— Sporxtv (@sporxtv) January 8, 2025

Ziraat Türkiye Kupası'nda Bodrum FK ile Kırklareli karşı karşıya geldi. Kırklareli Atatürk Stadyumu'nda oynanan maç 4-4 sona erdi.Kırklarelispor'un golleri 6, 19 ve 45+2. dakikada Okan Derici, 47. dakikada ise Eray Karataş kaydetti. Bodrum FK'nın gollerini ise 31 ve 33. dakikalarda Oğulcan Başol, 37. dakikada Gökdeniz Bayrakdar, 73. dakikada ise Celal Dumanlı kaydetti.Karşılaşmada 19. dakikada 2-0 geride olan Bodrum FK, 31. dakikada ilginç bir gol buldu.Kırklarelispor kalecisi Burak Sarı, degaj yaparak topu rakip kaleye göndermek istedi ama meşin yuvarlak takım arkadaşına çarpıp Bodrum FK'lı oyuncunun önüne düştü. Bodrum FK'de Oğulcan Başol, bu ikramı geri çevirmedi ve topu boş kaleye gönderip farkı 1'e indirdi.Grubun bir sonraki maçında Bodrum FK, Antalyaspor ile oynayacak. Kırklarelispor ise Beşiktaş'a konuk olacak.