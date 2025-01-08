Türkiye Kupası'nda 4-4'lük maç!

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk maçında Bodrum FK, Kırklarelispor ile 4-4 berabere kaldı. Karşılaşmada ilginç bir gol atıldı.

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Türkiye Kupası'nda 4-4'lük maç!
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08 Ocak 2025 13:40
Son güncelleme 08 Ocak 2025 15:00
Ziraat Türkiye Kupası'nda Bodrum FK ile Kırklareli karşı karşıya geldi. Kırklareli Atatürk Stadyumu'nda oynanan maç 4-4 sona erdi. 

Kırklarelispor'un golleri 6, 19 ve 45+2. dakikada Okan Derici, 47. dakikada ise Eray Karataş kaydetti. Bodrum FK'nın gollerini ise 31 ve 33. dakikalarda Oğulcan Başol, 37. dakikada Gökdeniz Bayrakdar, 73. dakikada ise Celal Dumanlı kaydetti. 

İLGİNÇ BİR GOL

Karşılaşmada 19. dakikada 2-0 geride olan Bodrum FK, 31. dakikada ilginç bir gol buldu.

Kırklarelispor kalecisi Burak Sarı, degaj yaparak topu rakip kaleye göndermek istedi ama meşin yuvarlak takım arkadaşına çarpıp Bodrum FK'lı oyuncunun önüne düştü. Bodrum FK'de Oğulcan Başol, bu ikramı geri çevirmedi ve topu boş kaleye gönderip farkı 1'e indirdi. 

Grubun bir sonraki maçında Bodrum FK, Antalyaspor ile oynayacak. Kırklarelispor ise Beşiktaş'a konuk olacak.

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