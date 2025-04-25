Türkiye Kupası finali Gaziantep'te

TFF, Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası finalinin Gaziantep'te oynanacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Türkiye Kupası finali Gaziantep'te
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25 Nisan 2025 18:54
Son güncelleme 25 Nisan 2025 18:59
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray - Trabzonspor finali Gaziantep'te oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası için daha önce Eskişehir'i açıklayan TFF, daha sonra bu kararını iptal etmiş ve finalin yeri için yeniden değerlendirme yapılacağını duyurmuştu.

TFF'YE BAŞVURU

Finalin kesinleşmesinin ardından Galatasaray ve Trabzonspor, maçın Gaziantep'te oynanması için TFF'ye başvuru yaptı.

Kulüplerden gelen bu öneriye sıcak bakan TFF, finalin yerini Gaziantep olarak açıkladı.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Trabzonspor ve Galatasaray kulüplerimizin karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası Finali, her iki kulübümüzün mutabakatı doğrultusunda Gaziantep Stadyumu'nda oynanacaktır.

Müsabaka daha önce ilan edildiği üzere 20.45'te başlayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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