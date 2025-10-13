Tarih Yer Organizasyon Sonuç 04.09.2025 Tiflis Dünya Kupası Elemeleri 3-2 18.06.2024 Dortmund EURO 2024 3-1 24.05.2012 Salzburg Özel 3-1 07.02.2007 Tiflis Özel 0-1 30.03.2005 Tiflis Dünya Kupası Elemeleri 5-2 04.09.2004 Trabzon Dünya Kupası Elemeleri 1-1 21.08.2002 Trabzon Özel 3-0

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında salı günü konuk edeceği Gürcistan ile 8. kez karşı karşıya gelecek.Türkiye, 4'ü resmi, 3'ü özel geride kalan 7 maçtan 5 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip bu maçlarda rakibine 18 gol attı, kalesinde ise 8 gol gördü.Grubun ilk maçında Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te oynanan mücadeleyi milli takım 3-2 kazandı. Ay-yıldızlı ekibin golleri Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu'ndan (2) geldi.Türkiye, Gürcistan ile ilk maçını 21 Ağustos 2002 tarihinde Trabzon'da yaptı. Milli takım, Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki özel karşılaşmayı 3-0 kazandı.Ay-yıldızlı ekip, 18. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki ilk sınavında da rakibini yine Trabzon'da ağırladı. 4 Eylül 2004'te Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki karşılaşmada Fatih Tekke'nin golüyle 1-0 öne geçen milliler, Asatiani'nin golüne engel olamadı ve maç 1-1 berabere bitti. 18. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 30 Mart 2005'te Tiflis'te yapılan rövanş maçından ise Türkiye 5-2 galip ayrıldı. Ay-yıldızlı ekibin bu maçtaki gollerini Tolga Seyhan, Fatih Tekke (2), Koray Avcı ve Tuncay Şanlı attı.İki ülke milli takımlarının 7 Şubat 2007'de Tiflis'teki oynadığı özel maçı ise Gürcistan 1-0 kazandı.Türkiye ile Gürcistan arasında 24 Mayıs 2012'de oynanan hazırlık maçından ise milli takım, Hamit Altıntop, Nuri Şahin ve Selçuk İnan'ın golleriyle 3-1 galip ayrıldı.Türkiye ile Gürcistan, geçen yıl Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'nda da (EURO 2024) aynı grupta yer aldı.BVB Dortmund Stadı'nda oynanan ve büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmayı ay-yıldızlı ekip 3-1 kazandı.Milli takımın golleri Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Gürcistan'ın tek golünü ise Mikautadze attı.