Türkiye Drift Şampiyonası'nın Kocaeli'de yapılacak

Türkiye Drift Şampiyonası'nın son yarışı Kocaeli'de gerçekleştirilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Drift Şampiyonası'nın Kocaeli'de yapılacak
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03 Aralık 2024 13:29
2024 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın dördüncü ve son yarışı Kocaeli'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 8 Aralık Pazar günü Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek organizasyonda şampiyon belli olacak.

Sezon finali öncesinde Berfu Tutumlu 400 puanla ilk sırada yer alırken, Çağlar Küçükdumlu 362 puanla ikinci, Özge Kılcı Bağ da 258 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

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