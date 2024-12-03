Türkiye Drift Şampiyonası'nın Kocaeli'de yapılacak

2024 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın dördüncü ve son yarışı Kocaeli'de gerçekleştirilecek.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 8 Aralık Pazar günü Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek organizasyonda şampiyon belli olacak.
Sezon finali öncesinde Berfu Tutumlu 400 puanla ilk sırada yer alırken, Çağlar Küçükdumlu 362 puanla ikinci, Özge Kılcı Bağ da 258 puanla üçüncü sırada bulunuyor.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 8 Aralık Pazar günü Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek organizasyonda şampiyon belli olacak.
Sezon finali öncesinde Berfu Tutumlu 400 puanla ilk sırada yer alırken, Çağlar Küçükdumlu 362 puanla ikinci, Özge Kılcı Bağ da 258 puanla üçüncü sırada bulunuyor.