Türkiye'de olimpik kaykay branşının gelişimi için tecrübeli yabancı antrenör atılımı

Türkiye Kaykay Federasyonu, olimpik branş olan kaykayın Türkiye'de geliştirilmesi için tecrübeli yabancı antrenör getirecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Türkiye'de olimpik kaykay branşının gelişimi için tecrübeli yabancı antrenör atılımı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Mart 2024 16:07
Türkiye Kaykay Federasyonu, olimpik branş olan kaykayın Türkiye'de geliştirilmesi için tecrübeli yabancı antrenör getirecek.

Türkiye Kaykay Federasyonundan alınan bilgiye göre milli takıma liderlik edecek, sokak ve park kaykay antrenörlüğü için, Dünya Kaykay Antrenörü Eğitim ve Akreditasyon Sistemine (CEAS) uygun "Seviye 3 ve üstü" koçluk sertifikasına sahip bir antrenör, milli takımın başına getirilecek.

Türkiye'de şu an CEAS kriterlerine uygun Seviye 1'in üzerinde bir antrenör bulunmuyor. Göreve başlayacak yabancı antrenör, Türkiye'de olimpik kaykayın gelişmesi ve olimpiyatlarda temsili için antrenörlere de eğitim verecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery