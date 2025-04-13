Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası, Kocaeli'de yapıldı

Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası, Kocaeli'de gerçekleştirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası, Kocaeli'de yapıldı
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13 Nisan 2025 23:57
Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 61 şehirden 3 bin 500 sporcu katıldı.

"Minikler" ve "yıldızlar" kategorilerinde "kata" ve "kumite" dallarında yarışan 8-14 yaş aralığındaki sporcular, 4 gün boyunca kıyasıya mücadele etti.

Şampiyona, 13 ile 14 yaş erkek ve kadın final müsabakalarının ardından sona erdi.

Müsabakalar sonrası dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Dereceye girenler arasından belirlenen sporcular, 30 Mayıs-1 Haziran'da Yunanistan'da düzenlenecek Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

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