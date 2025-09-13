Türkiye, Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda ülke birinciliği hedefliyor

Türkiye ve Avrupa Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, geçen sene ülke sıralamasında ikincilik elde edilen Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda bu yıl daha fazla altın madalya toplayarak şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi.Uluslararası Muaythai Federasyonu (IFMA) Başkan Yardımcısı görevini de yürüten Yıldız, AA muhabirine, Spor Toto Muaythai Süper Lig'in son finalini 11 Eylül'de Adana'da yaptıklarını anımsattı.Süper Lig'de şampiyon olan sporcuların milli takıma katılacağını belirten Yıldız, "Şampiyon olan sporcuların bazıları ülkemizi 11-13 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda temsil edecek. Bazıları da 17-25 Kasım'da Yunanistan'ın başkenti Atina'da organize edilecek Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda temsil edecek. Bu organizasyona 10 kadın ve 12 erkek olmak üzere 22 sporcuyla iştirak edeceğiz." dedi.Avrupa Şampiyonası'nda çok sayıda sporcularının finale kalacağına inandığını ifade eden Yıldız, bu organizasyonda alınacak madalyalarla ülke sıralamasında birinci olmayı hedeflediklerini vurguladı.Yıldız, Türkiye'nin uluslararası muaythai organizasyonlarında her zaman ilk 3 kürsüsünde yer aldığını vurgulayarak, şöyle konuştu:"Çok şükür o başarıyı hep yakalıyoruz. Geçen yıl Kosova'da gerçekleşen Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda ülkeler sıralamasında ikinci olduk. Ukrayna bir altın madalya ile bizi geçti ve birincilik elde etti. Bu yıl Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda şampiyonluğa oynayacağız. Geçen yıl 12 madalya aldık, bunun 5'i altındı. Bu yıl ise 7-8 altın madalyayla taçlandırmak istiyoruz. Madalya dağılımı önemli. Bazen 3 altın madalyayla da Avrupa Şampiyonu olabiliyorsunuz. Avrupa'da en güçlü takımlardan birisi biziz. Ukrayna, Rusya, Belarus da güçlü takımlar. Biz bunların içinde ilk 2'ye oynayan takımız."Spor Toto Muaythai Süper Lig'in 4 yıldır gerçekleştirdiğini anımsatan Yıldız, organizasyonun her ayağını farklı şehirlerde yaparak daha fazla kişiye ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.Hasan Yıldız, ligin marka değerini yükselterek daha fazla sponsor bulmak istediklerinin de altını çizerek, şunları kaydetti:"Bu sponsor gelirlerinden elde edilecek gelirle sporculara daha çok ödül vermek istiyoruz. Gerek birinci ve ikincilere gerek antrenörlerine ödül vermek, kulüplerin masraflarını karşılamak gibi bir stratejimiz var. Bu stratejiyi 4 yıldır ufak ufak uyguluyoruz. Gelecek yılki hedefimiz Türkiye Şampiyonası sonrası Süper Lig'de iyi bir bütçe toplayıp, bu bütçeyi sporculara ödül olarak vermek."