Türkiye, 2024 Paralimpik Oyunları'nda rekor üstüne rekor kırdı

Branş Sporcu / Takım Madalya Golbol Golbol Kadın Milli Takımı Altın Para okçuluk Öznur Cüre Girdi (Kadınlar makaralı yay) Altın Para yüzme Umut Ünlü (50 metre serbest S3) Altın Para yüzme Umut Ünlü (200 metre serbest S3) Altın Para tekvando Mahmut Bozteke (Erkekler K44 63 kilo) Altın Para judo İbrahim Bölükbaşı (Erkekler +90 kilo J2) Altın Para okçuluk Sadık Savaş-Merve Nur Eroğlu (Klasik yay karışık takım) Gümüş Para atletizm Aysel Önder (Kadınlar 400 metre T20) Gümüş Para atletizm Muhammet Khalvandi (Erkekler cirit atma F57) Gümüş Para halter Abdullah Kayapınar (Erkekler 49 kilo) Gümüş Para halter Besra Duman (Kadınlar 55 kilo) Gümüş Para masa tenisi Kübra Korkut (Kadınlar S7) Gümüş Para tekvando Alican Özcan (Erkekler K44 58 kilo) Gümüş Para tekvando Fatih Çelik (Erkekler K44 70 kşilo) Gümüş Para tekvando Gamze Gürdal (Kadınlar K44 57 kilo) Gümüş Para atıcılık Aysel Özgan (Kadınlar P2 10 metre havalı tabanca SH 1) Gümüş Para atletizm Fatma Damla Altın (Kadınlar uzun atlama T20) Bronz Para judo Ecem Taşın Çavdar (Kadınlar 48 kilo J1) Bronz Para judo Cahide Eke (Kadınlar 48 kilo J2) Bronz Para judo Nazan Akın Güneş (Kadınlar +70 kilo J1) Bronz Para halter Nazmiye Muratlı (Kadınlar 45 kilo) Bronz Para halter Sibel Çam (Kadınlar 73 kilo) Bronz Para yüzme Sevilay Öztürk (Kadınlar 50 metre kelebek S5) Bronz Para masa tenisi Ali Öztürk (Erkekler Sınıf 5) Bronz Para masa tenisi Abdullah Öztürk-Nesim Turan ( Erkekler Sınıf 4 çiftler) Bronz Para masa tenisi Ebru Acer (Kadınlar Sınıf 11) Bronz Para tekvando Meryem Betül Çavdar (Kadınlar K44 52 kilo) Bronz Tekerlekli sandalye eskrim Hakan Akkaya (Erkekler epe A kategorisi) Bronz

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye, tarihinin en iyi organizasyonuna imza attı.Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde düzenlenen ve 182 ülkenin yanı sıra Mülteci Paralimpik Takımı ile Tarafsız Paralimpik Sporcular'ın da yer aldığı organizasyonda Türkiye, önemli başarılar kazandı.Toplam 4 bin 400 sporcunun yer aldığı oyunlara 94 sporcuyla, tarihinin en kalabalık kafilesiyle, katılan Türkiye, 6 altın, 10 gümüş ve 12 bronz olmak üzere toplam 28 madalya elde etti.Türkiye, Rio 2016'da 3 olan altın madalya sayısını 2'ye katlayarak Paris 2024'te rekor kırdı. Ay-yıldızlılar, Tokyo 2020'de rekor olan 15 toplam madalya sayısını ise Paris'te yaklaşık 2 katına çıkararak 28 madalyaya ulaşıp, yine bir rekora imza attı.Milli para yüzücü Umut Ünlü, Paris 2024'te adını altın harflerle Türk spor tarihine yazdırdı.Henüz 23 yaşındaki milli sporcu, 50 metre ve 200 metre serbest S3 sınıfında 2 altın madalya alarak, yüzme tarihinde Türkiye'ye paralimpik oyunlar ve olimpiyat oyunlarındaki ilk altın madalyayı kazandırdı.Umut Ünlü ayrıca, paralimpik oyunlar tarihinde Türkiye'ye aynı organizasyonda iki altın madalya birden getiren ilk milli sporcu oldu.Golbol Kadın Milli Takımı da Paris 2024'te ünvanını korudu. Ay-yıldızlı ekip, Rio 2016 ve Tokyo 2020'den sonra Paris 2024'te de şampiyon olarak üst üste 3. kez altın madalya aldı.Öznur Cüre Girdi, para okçulukta Türkiye'nin altın madalya hasretine son verdi.Pekin 2008'de Gizem Girişmen, Türkiye'ye para okçulukta ilk altın madalyasını kazandırmıştı. Öznur, tam 16 yıl sonra kadınlar makaralı yayda altın madalya alarak bu hasreti bitirdi.Türkiye; tekvando ve judoda da paralimpik oyunlardaki ilk altınlarını aldı. Tekvandoda Mahmut Bozteke, erkekler 63 kilo K44'te, judoda ise İbrahim Bölükbaşı +90 kilo J2 sınıfında altın madalya kazanarak branşlarında ilk şampiyonlukları getiren isimler oldu.Para okçuluk ve para tekvandonun yanı sıra Türkiye, para yüzmede de oyunlar tarihinde ilk kez altın madalya kazandı.Tekerlekli sandalye eskrimde ise Hakkan Akkaya'nın epe A kategorisinde aldığı bronz madalya, Türkiye'nin hem olimpiyat hem de paralimpik oyunlardaki ilk eskrim madalyası olarak tarihe geçti.Türkiye, 10 farklı branşta madalya kazanarak bu açıdan da rekor kırdı.Paris 2024'e 15 branşla katılan Türkiye, bu branşların 10'unda madalya alarak tarihi bir başarı elde etti.Türkiye; yüzme, okçuluk, atıcılık, tekvando, atletizm, masa tenisi, eskrim, halter, judo ve golbol branşlarında madalya sevinci yaşadı.Türkiye, 3 farklı engel kategorisinin yer aldığı Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bütün sınıflarda madalya almayı başardı.Bedensel engelli milli sporcular, görme engelli milli sporcular ve özel milli sporcular, Paris 2024'te Türkiye'ye madalya sevinci yaşattı.Paris 2024'e Türkiye adına damga vuran en önemli olaylardan biri, 3 madalyayla özel milli sporcuların başarısı oldu.Türkiye, paralimpik oyunlar tarihinde ilk kez özel sporcularıyla madalya aldı.Aysel Önder, para atletizmde kadınlar 400 metre T20 sınıfında gümüş madalya elde ederken, Fatma Damla Altın, uzun atlama T20'de brozn madalya kazandı.Para masa tenisinde ise Sınıf 11'de Kübra Korkut, bronz madalya alan özel milli sporcu oldu.Türkiye, oyunlarda iki dünya rekorunun sahibi olmayı başardı.Para atletizm 400 metre T20 sınıfında özel milli sporcu Aysel Önder, elemelerde 54.96 koşarak hem dünya hem de paralimpik oyunları rekoru kırdı.Bir diğer rekor kıran isim ise Öznur Cüre Girdi oldu. Öznur, altın madalya kazandığı kadınlar makaralı yay sıralama turlarında 704 puanla hem dünya hem de paralimpik oyunlarının yeni rekor sahibi olmayı başardı.Türkiye'nin oyunlardaki en başarılı branşı para yüzme olurken, en fazla madalyayı milli para tekvandocular kazandı.Türkiye, para yüzmede 2 altın madalyanın yanı sıra, 1 bronz madalya aldı.Para tekvando ise oyunları 5 madalyayla tamamladı. Milli sporcular, 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.Takım sporlarında da Golbol Kadın Milli Takımı altın madalya alarak şampiyon ünvanını korudu.Bu iki branşın yanı sıra Türkiye adına para masa tenisçiler, para judocular ve para halterciler 4'er, para atletler 3, para okçular 2, tekerlekli sandalye eskrimciler ve para atıcılar birer madalya kazandı.Paralimpik oyunları tarihinde 8. kez katılan Türkiye, Paris 2024'te toplam madalya sayısına yakın bir başarı elde etti.Barselona 1992'de paralimpik oyunlar macerası başlayan Türkiye, Paris 2024'e kadar toplam 38 madalya kazandı.Paris 2024'te 28 madalya alarak, daha önceki toplam madalyaya yaklaşan Türkiye, oyunlar tarihindeki madalya sayısını da 66'ya yükseltti.Bu oyunlardan önce 8 altın madalyası bulunan ay-yıldızlılar, Paris 2024'te 6 altın madalya birden almayı başardı.Türkiye'nin paralimpik oyunlarında 1 altın madalyası geri alındı.Milli sporcu Serkan Yıldırım, para atletizm 100 metre T12 sınıfında altın madalya aldı. Ancak, Uluslararası Paralimpik Komitenin (IPC) itirazı sonucu üst mahkemenin verdiği kararla bu madalya geri alındı.Milli sporcunun altın madalyanın en büyük favorisi olarak yer alacağı 400 metre T12 yarışına çıkmasına da IPC tarafından izin verilmedi.Serkan Yıldırım için Türkiye Milli Paralimpik Komitesi gerekli hukuki mücadeleyi başlattı. Hukuki sürecin bitmesinin ardından Serkan'ın madalyasının geri verilip verilmeyeceği belli olacak.Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcular ve branşları şöyle: