Türk Telekom'un rakibi belli oldu

Türk Telekom'un Eurocup finalindeki rakibi İspanya'nın Gran Canaria takımı oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk Telekom'un rakibi belli oldu
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27 Nisan 2023 01:03
Türk Telekom Basketbol Takımı, 7Days Avrupa Kupası finalinde İspanya'nın Gran Canaria takımıyla eşleşti.

Kupanın yarı finalinde Ukrayna'nın Prometey takımını 76-74 yenen Türk Telekom'un finaldeki rakibi belli oldu.

İspanya temsilcileri arasında oynanan diğer yarı final maçında Gran Canaria, sahasında Joventut Badalona'yı 89-86 mağlup ederek finale çıktı.

Final karşılaşması 3 Mayıs'ta Gran Canaria'nın ev sahipliğinde yapılacak. Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında finale yükselen Türk Telekom, Gran Canaria ile grupta oynadığı iki maçı da kaybetmişti.

Gran Canaria ayrıca son 16 turunda Frutti Extra Bursaspor'u elemişti.

7Days Avrupa Kupası'nı kazanan takım, gelecek sezon doğrudan THY Avrupa Ligi'nde yer alacak.

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