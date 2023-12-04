Türk Telekom'un konuğu U-BT

Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda 10. haftasında Türk Telekom, 5 Aralık Salı günü Romanya ekibi U-BT'yi konuk edecek.



Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'da başlayacak.



B Grubu'nda kötü bir performans gösteren Türk Telekom, sezonun ilk yarısında 9 maçta sadece 1 galibiyet alabildi ve 10 takımlı grupta son sırada yer alıyor.



Avrupa'da son 7 maçını da kaybeden Türk Telekom'un, ilk 6 takımın üst tura çıkacağı grupta 6. sıradaki ekiple arasında 3 galibiyet fark bulunuyor.



Romanya ekibi ise sezonun ilk bölümünü 7 galibiyet ve 2 yenilgiyle 2. sırada tamamladı.



İki takım arasında grupta oynanan ilk maçı U-BT sahasında 80-71 kazanmıştı.





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