Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 6. maçında salı günü deplasmanda Alman kulübü Veolia Towers Hamburg ile karşılaşacak.
Hamburg kentindeki Inselpark Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.30'da başlayacak.
Başkent ekibi, aldığı 3 galibiyet, 2 mağlubiyet sonrası 10 takımlı grupta 5. sırasında bulunuyor.
Veolia Towers Hamburg ise 5 yenilgiyle grubun son sırasında yer alıyor.
Hamburg kentindeki Inselpark Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.30'da başlayacak.
Başkent ekibi, aldığı 3 galibiyet, 2 mağlubiyet sonrası 10 takımlı grupta 5. sırasında bulunuyor.
Veolia Towers Hamburg ise 5 yenilgiyle grubun son sırasında yer alıyor.