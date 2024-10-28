Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Veolia Towers Hamburg'a konuk olacak

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 6. maçında salı günü deplasmanda Veolia Towers Hamburg ile mücadele edecek. Maç TSİ 21.30'da başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Veolia Towers Hamburg'a konuk olacak
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28 Ekim 2024 12:01
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 6. maçında salı günü deplasmanda Alman kulübü Veolia Towers Hamburg ile karşılaşacak.

Hamburg kentindeki Inselpark Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.30'da başlayacak.

Başkent ekibi, aldığı 3 galibiyet, 2 mağlubiyet sonrası 10 takımlı grupta 5. sırasında bulunuyor.

Veolia Towers Hamburg ise 5 yenilgiyle grubun son sırasında yer alıyor.

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