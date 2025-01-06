Türk Telekom Basketbol Takımı, Eurocup'ta Valencia'ya konuk

Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda Türk Telekom, B Grubu 14. haftasında 7 Ocak Salı günü İspanya temsilcisi lider Valencia ile deplasmanda karşılaşacak.



Valensiya şehrindeki Pabellon Fuente de San Luis Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.



Gruptaki son 4 maçını kazanarak çıkışa geçen Türk Telekom, 13 haftada elde ettiği 8 galibiyetle 10 takımlı grupta 3. sırada bulunuyor.



İspanyol temsilcisi ise grupta ilk 11 maçını kazandı ancak son 2 haftada parkeden yenilgilerle ayrıldı. Toplam 11 galibiyetle B Grubu'nda liderlik koltuğunda oturan Valencia, bu maçı kazanması durumunda üst tura çıkmayı garantileyecek.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşmayı Valencia, 101-87 kazanmıştı.







